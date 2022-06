Zürcher Regionalcup – FC Wiesendangen verliert den Final in letzter Sekunde Im Final des Zürcher Regionalcups zwischen Wiesendangen und Wiedikon begegneten sich die beiden Zweitligisten auf Augenhöhe. Der FC Wiesendangen hatte Chancen zum Sieg, ehe Wiedikon in der 96. Minute das 1:0 glückte. Markus Wyss

Erschöpft und enttäuscht: Der FC Wiesendangen nach der knappen Niederlage. Foto: Leo Wyden

Cupfinals sind immer was ganz Spezielles, auch im Regionalfussball. Im Gegensatz zu «normalen» Matches sind Fangesänge der beiden Kontrahenten zu hören. Und statt vielleicht 100 Zuschauer säumten an diesem Samstagabend rund 1000 den Rasen im Stihag in Kloten. Die Hälfte davon kam aus Wiesendangen.