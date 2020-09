Init7 neu auf dem FCW-Trikot – FC Winterthur statt Musikfestwochen Der Winterthurer Internetprovider Init7 wird neuer Co-Sponsor des FC Winterthur. Darum kommt es nach 20 Jahren zu einem Novum. Gregory von Ballmoos

Guter Start im neuen Trikot Davide Calla, Samir Ramizi und Ousmane Doumbia bejubeln die zwischenzeitliche 1:0 Führung. freshfocus

Es war optisch die grösste Veränderung beim FC Winterthur im Spiel gegen GC vom Freitagabend.

Das Logo von Init7 prangt seit dieser Saison unter der Keller-Möwe, dem traditionellen Sujet auf dem FCW-Trikot. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren steht auf der Brust der Winterthurer Fussballer damit etwas anderes als Keller und eben die Möwe. «Wir wollten unbedingt aufs Trikot», sagt Fredy Künzler von Init7. Der Winterthurer Internetprovider des SP-Gemeinderats ging mit dem FCW eine dreijährige Partnerschaft ein, und das nicht trotz, sondern wegen Corona. «Wir sind bei den Musikfestwochen Sponsor, und dieser Betrag wurde nun frei, darum konnten wir dieses Engagement eingehen», sagt Fredy Künzler.

Der Geschäftsführer des FCW spricht gar von einem historischen Vorgang. «Viele Leute kennen das FCW-Trikot nur mit dem Keller-Schriftzug und der Möwe», sagt Mösli, dessen Sohn die Möwe auf dem Trikot als «FCW-Vogel» bezeichnet. Und sein Sohn hatte auch einen kleinen Einfluss auf den neuen Sponsoringvertrag. Denn zum ersten Mal über das Engagement haben sich die beiden Väter Künzler und Mösli am Rande des Fussballcamps unterhalten, wo ihre beiden Söhne zusammen gespielt haben. So erzählt es Künzler.

Leidenschaft oder Business?

Init7 ist, zusammen mit Haldengut, Co-Sponsor beim FC Winterthur, Hauptsponsor und grösster Geldgeber bleibt aber die Keller AG. Bei Keller freue man sich über den neuen Nachbarn auf der Trikotbrust, sagt Mösli. Welchen Betrag der Winterthurer Internetprovider zum Erfolg des FC Winterthur beisteuern will, will Künzler nicht in der Zeitung lesen. Laut Mitteilung sei es ein substanzieller Beitrag, was einem tiefen sechsstelligen Betrag entsprechen dürfte. Mösli sieht darin «einen Beweis, dass der FCW in Winterthur eine Marke ist».

Das ist Init7 Infos einblenden Das Internetprovider-Geschäft ist nur ein Standbein von Init7. Der Marktanteil bei den Internetabos in der Stadt Winterthur sei im einstelligen Prozentbereich, sagt Künzler. Das Winterthurer KMU hat sich früh auf ein anderes Hauptgeschäft fokussiert. Künzlers Firma mietet Leitungen, verbindet sie zu einer Art Spinnennetz und vermietet die Datentransportkapazität weiter. Vereinfacht gesagt: Die Firma liefert anderen Providern Internet. «Die Corona-Krise hat Init7 finanziell nicht gross getroffen», sagt Künzler. Ausser: Einige Reisen zu den Serverstationen mussten abgesagt werden, man sei darum etwas im Hintertreffen. Insgesamt hat Init7 43 Mitarbeiter, die im Moment vor allem im Homeoffice arbeiten.

Doch: Lohnt sich eine solche Investition für ein KMU überhaupt? Künzler sagt: «Wir sind Fans.» Aber es geht ihm auch um die Sichtbarkeit, nicht nur in Winterthur, auch in den anderen Städten der Challenge League soll Init7 bekannter werden. Der FCW ist froh um den Zustupf, auch wenn man «mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise kam», wie es Mösli formuliert.

Bereits Spitzenreiter

Init7 ist übrigens bereits nationale Spitze und Serienmeister. Der Internetprovider wurde 2020 im «Bilanz»-Telecom-Rating zum dritten Mal in Serie als bester Internetprovider für Privatkunden in der Schweiz ausgezeichnet. Zudem überzeugte Init7 auch mit dem TV-Angebot, auch dort wurde Init7 zum Sieger gekürt. Eine solche Siegesserie strebt der FCW in der neuen Saison auch an. FCW-Präsident Mike Keller wollte in der Saisonvorschau den Aufstieg nicht verlangen – aber auch nicht ausschliessen.