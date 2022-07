Die bisherige Vorbereitung des FCW

Die Truppe von Trainer Bruno Berner startete durchwachsen ins neue Fussballjahr. Nach einer Niederlage in Luzern und einem Unentschieden gegen den FC Vaduz steigerte sich Winterthur deutlich und schlug im dritten Testspiel den FC Schaffhausen auf der Schützenwiese mit 3:0. Vergangenen Freitag absolvierte der FCW den zweitletzten Test gegen den SCR Altach aus Österreich, welchen die Winterthurer mit einem 1:1 Unentschieden beendeten. Nun will sich der FCW den letzten Schliff holen, um ideal in die Super League Saison zu starten und den Klassenerhalt zu schaffen.