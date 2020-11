Nach vier verschobenen Spielen – FCW: am 20. November der nächste Termin Anders als erhofft können die Winterthurer in der Nationalmannschaftspause keinen Match nachholen. Hansjörg Schifferli

Am 20. November soll der FCW gegen den SC Kriens spielen: Lindrit Kamberi (rechts) im Duell mit Abubakar Asumah. Foto: Pius Amrein

Aus einem ersten Nachholspiel des FCW am kommenden Sonntag oder Montag wird nichts. Als nächster Termin steht damit am 20. November, am Freitag kommender Woche, das Heimspiel gegen den SC Kriens auf dem Programm. Nicht erfüllt wurden also die Erwartungen (oder wenigstens doch Hoffnungen) der Winterthurer, sie könnten in der Länderspielpause das eine oder andere der vier ausstehenden Spiele nachholen.

Erste Hoffnung war die zweite Ansetzung des Heimspiels gegen den FC Chiasso auf den vergangenen Mittwoch – der Match fiel aus, weil zu viele Tessiner positiv auf den Coronavirus getestet wurden. Und aus der ja auch von der Liga ins Auge gefassten Neuansetzung des Heimspiels gegen Stade Lausanne-Ouchy auf den kommenden Sonntag oder Montag wurde ebenfalls nichts. Auch die Variante, dass der FCW den Match gegen Xamax in Neuenburg nachholen könnte, kam nicht zustande. Die Romands verwiesen auf Coronafälle in ihren Reihen oder Aufgebote in Nationalteams …