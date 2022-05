Vertragsverlängerung beim Aufsteiger – FC Winterthur bindet Manzambi Der FC Winterthur hat einen weiteren Vertrag verlängert. Stürmer Neftali Manzambi bleibt mindestens zwei Jahre auf der Schützenwiese. Gregory von Ballmoos

Neftali Manzambi (Mitte) beobachtet die letzten Minuten des Spiels zwischen Aarau und Vaduz. Am Schluss gewann Vaduz und Manzambi wird mit dem FCW in der Super League antreten. Foto: Freshfocus

Der Kader des Aufsteigers FC Winterthur nimmt weiter Konturen an. Am Wochenende kommunizierten die Winterthurer die Vertragsverlängerung mit Thibault Corbaz und am Montag präsentierten sie mit Bruno Berner den neuen Trainer. Nun hat auch Neftali Manzambi seinen Vertrag verlängert. Der Stürmer unterschreibt für zwei Jahre. Das teilt der Verein in den sozialen Medien mit.

Manzambi kam im letzten Sommer von Sporting Gijon zum FCW. Vor dem Wechsel spielte der 25-jährige Schweizer aber zuletzt in Schweden. Vom spanischen Grossclub war er ans beschauliche Mjällby AIF nach Schweden ausgeliehen.

Der Stürmer wird in Winterthur im Übrigen nicht seine ersten Super League Spiele bestreiten. Diese hatte er als noch junger Nachwuchsspieler für den FC Basel absolviert, bevor er zu Gijon wechselte. Für die Winterthurer erzielte Manzambi in der abgelaufenen Saison acht Tore in 29 Spielen. Er pendelte dabei zwischen Startaufstellung und Ersatzbank.

Alves’ Zukunft offen

Noch offen ist die Zukunft von Roberto Alves. Laut dem Branchenmagazin 4-4-2 liegt dem 24-jährigen Mittelfeldstrategen ein Angebot des FCW vor. Diese würde aber nicht seinen Vorstellungen entsprechen, lässt sich sein Berater zitieren.

