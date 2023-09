Die Ausgangslage

Winterthur und Yverdon stehen gleich nebeneinander in der Tabelle. Auch sonst haben die Teams Ähnlichkeiten. Sie sind beide Überraschungsteams, von denen man keinen so starken Auftakt in die Saison erwartet hätte. Ausserdem haben beide Mühe in der Defensive, zeigen aber unerwartet gute Offensivleistungen. Es könnte heute also durchaus ein torreiches Spiel werden.