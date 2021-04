Fotowettbewerb 125 Jahre FCW – FCW-Fans schossen mehrere Hundert Fotos vom Wintower Der Wintower war am Samstagabend das begehrteste Fotosujet der Stadt. FCW-Fans knipsten ihn von allen Seiten. Auf dem Bäumli hielten sich teilweise gegen 200 Leute auf. Dagmar Appelt

Der Wintower, über die Gleise gesehen. Foto: Markus Flach auf Facebook

«Vermiss euse FCW und eusi Schützi», schreibt Markus Flach zu seinem Foto. Er hat das Sulzer-Hochhaus, den sogenannten Wintower, beim Bahnhof Winterthur fotografiert und unter dem Hashtag #125jahrefcw auf Facebook gepostet. Damit drückt der Fan aus, was viele Winterthurerinnen und Winterthurer empfinden: Heimweh nach ihrem geliebten Fussballclub.

Da der FCW seinen 125. Geburtstag wegen Corona nicht mit einem Fest auf der Schützi feiern konnte, rief er eine Aktion ins Leben, die auch aus der Distanz Verbundenheit schaffen sollte. Das Sulzer-Hochhaus, ein Wahrzeichen nicht nur von Winterthur, sondern auch des Fussballstadions Schützenwiese, wurde am Samstagabend mit den «drei magischen Buchstaben» beleuchtet und sollte im Rahmen eines Fotowettbewerbs aus allen möglichen Perspektiven fotografiert werden.

Viele Fans liessen sich nicht zweimal bitten. Sie stiegen auf die Hügel rund um Winterthur, etwa auf das Bäumli, den Heiligberg oder den Gallispitz. Manche fotografierten den Wintower auch vom Balkon aus oder aus ebenerdiger Perspektive. Sie nahmen den Turm gerade oder schief ins Visier, lichteten ihn mit rosa Blüten oder hinter Bäumen ab. Sie drückten den Auslöser bei violettem, tiefblauem oder grauschwarzem Himmel.

Der schiefe Turm von Winti. Foto: Kasparphoto auf Instagram

Der beleuchtete Wintower mit Sternen, ... Foto: Yasmine Bollmann auf Instagram hinter der Baumallee, ... Foto: Kasparphoto und hinter Gittern. Foto: snake sandwich auf Instagram 1 / 8

Dass die Aktion des FC Winterthur bei den Fans gut ankam, zeigen zahlreiche Posts auf Facebook und Instagram. «Unser Herz schlägt rotweiss», schreibt etwa Selcuk Yuecel zu seinem Foto mit den rosa Blüten im Vordergrund. Oder: «FCW, das ist der Fussballclub, der auch den FC Basel bodigt, der Club, dem die Herzen aller Winterthurer gehören – ich gratuliere von Herzen zum Geburtstag!», kommentiert Martin Deuring seine Fotos auf Facebook.

Tower vom Rosengarten aus zum Greifen nah

Im Rosengarten neben dem Schulhaus Heiligberg, wo auch Yuecel und Deuring fotografierten, schien der Tower zum Greifen nah. Hier brachten sich am Samstagabend kurz vor acht Uhr mehr als ein Dutzend Hobbyfotografinnen und -fotografen in Stellung. Einer von ihnen war auch Herbert Burren vom Sportamt Winterthur. «Es ist einfach toll, dass wir einen Fussballclub auf diesem Niveau und mit einer solchen Fan-Schar haben.»

FCW-Fans bringen sich mit Kameras im Rosengarten am Heiligberg in Stellung. Herbert Burren (vorne) und Martin Deuring, der sonst vor allem Pfadi Winterthur fotografiert, schiessen Probefotos vor dem Eindunkeln. Foto: Madeleine Schoder

So präsentierte sich der Wintower vom Heiligberg aus. Foto: Martin Deuring

Gleich mit zwei Kameras auf Stativen wartete Yasmine Bollmann aufs Eindunkeln. «Ich fotografiere leidenschaftlich gern, sonst aber eher an der Ziellinie, wir sind eine Fussballfamilie», sagte sie. Ihre Tochter spielt in der U-21 des FC Zürich und der Neffe in der U-14 des FCW.

Hobbyfotografin Yasmine Bollmann (51) postiert die Linsen vom Heiligberg in Richtung Schützenwiese. Foto: Madeleine Schoder

Joël Felber (28) und Freundin Janina (26) nehmen den Wintower vom Rosengarten am Heiligberg aus ins Visier, bevor sie zum Bäumli weiterreisen. Foto: Madeleine Schoder

Auch Beat Flach (49), der ganz in der Nähe wohnt, probiert es mit dem Handy vom Rosengarten aus. «Ich bin nicht so der Fotograf, aber ein FCW-Fan und finde das eine coole Aktion.» Foto: Madeleine Schoder

Martin Lucke, der bis vor drei Jahren in Leipzig lebte: «Mir gefällt die familiäre Kultur beim FC Winterthur.» Foto: Madeleine Schoder

Anderas Mösli, Geschäftsführer des FC Winterthur, ist begeistert «vom Riesenecho». «Ich habe bis jetzt sicher 400 Fotos in verschiedenen sozialen Medien gesehen», sagte er am Sonntagnachmittag. Es sei umwerfend, wie viele Fotos von Leuten aufgetaucht seien, die er gar nicht kenne.

Bis Montagvormittag um 10 Uhr kann man die Bilder noch für den Fotowettbewerb einreichen (info@fcwinterthur.ch). «Wir werden bei der Auswertung keine streng professionellen Kriterien anwenden», sagt Mösli. «Es ging uns vor allem darum, dass möglichst viele mitmachen.» Er habe aber schon «ein paar sehr gute Bilder» gesehen.

Rund 200 Leute auf dem Bäumli

Die FCW-Aktion ist laut Stadtpolizei Winterthur ohne Zwischenfälle verlaufen. Kurz nach 21 Uhr sei ein Anruf aus der Bevölkerung eingegangen, dass auf der Bäumli-Terrasse viel los sei. Dort hätten sich zu diesem Zeitpunkt zwischen 100 und 200 Personen aufgehalten. Die Ansammlung habe sich dann aber von sich aus aufgelöst.

Fehler gefunden?Jetzt melden.