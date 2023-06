Fussball 1. Liga Frauen – FCW-Frauen 19. Sieg im 19. Spiel: Das Frauenteam des FC Winterthur schlägt Schwyz 3:0 und bereitet sich auf die letzten Partien der Saison vor. red

Toja Rauch (links) gehörte gegen Schwyz zu den Torschützinnen der FCW-Frauen. Foto: Urs Kindhauser

Viele offene Fragen gab es nicht im Duell zwischen den FCW-Frauen, Leaderinnen der 1.-Liga-Gruppe 2, und dem achtplatzierten SC Schwyz. Die Winterthurerinnen gewannen verdient 3:0 und blieben damit auch im 19. Spiel ungeschlagen. Elena van Niekerk gelang das 1:0 in der 32. Minute. Toja Rauch und Saranda Hashani erhöhten auf 3:0.

Dem letzten Heimspiel in der 1. Liga – der Aufstieg in die Nationalliga B steht seit geraumer Zeit fest – wohnten rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauer bei. Nach dem Match gab es Verabschiedungen: Ladina Thaler, die seit der ersten Saison der FCW-Frauen 2016 im Team war, wurde ebenso für ihre Verdienste geehrt wie Adrienne Krysl, die ihren Rücktritt als Trainerin gegeben hat, aber Sportchefin bleibt. Seinen letzten Einsatz hatte überdies Platzspeaker André Krysl, der die Heimspiele des Teams seit 2018 begleitet hatte.

Noch ist die Saison für die FCW-Frauen aber nicht vorbei. Am nächsten Wochenende findet das letzte Gruppenspiel in Baar statt. Der Final um den 1.-Liga-Meistertitel wird am 18. Juni in Bern ausgetragen. Da treffen die Winterthurerinnen entweder auf Etoile Carouge, das die Gruppe 1 aktuell anführt, oder auf FFV Basel oder Courgevaux, das drei Punkte zurückliegende Duo der Verfolgerinnen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.