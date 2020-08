Fussball 1. Liga Frauen – FCW-Frauen gelingt der Start Mit einem 2:0-Sieg zum Saisonauftakt in Wil hat das Frauenteam des FCW seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz bestätigt. Urs Kindhauser

Die FCW-Frauen liessen Wil aussteigen: Rebecca Gyger Foto: Urs Kindhauser

Der Weg zum 2:0-Sieg in Wil war für die FCW-Frauen kein Spaziergang. Denn Wil leistete vehementen Widerstand. Zum Erfolg führte schliesslich eine klare Leistungssteigerung der Winterthurerinnen in der zweiten Halbzeit. «Wir sagten uns in der Pause: Es muss mehr kommen», erklärte Trainerin Adrienne Krysl. Und es kam mehr und zwar sofort: In der 47. Minute gingen die Winterthurerinnen durch Karin Mönch in Führung. Danach lag das 2:0 in der Luft, aber es fiel vorerst nicht. Also gabs auch in der zweiten Halbzeit Momente, in denen Wil nochmals aufkam. «Der Platz hier in Wil ist etwas grösser als der, auf dem wir trainieren und spielen. Das hat uns Probleme bereitet», meinte Krysl.