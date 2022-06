Fussball: NLB Frauen – FCW-Frauen haben es

in der eigenen Hand Die Winterthurerinnen verloren beim souveränen Tabellenersten der Platzierungsspiele, der FC Zürich U21, 0:2. Am Samstag im Heimspiel gegen Solothurn geht es um den Ligaerhalt. Markus Wyss

Winterthurs Frauen (Elena Van Niekerk) mussten sich erst in der zweiten Halbzeit geschlagen geben. Foto: Madeleine Schoder

Das Vorhaben der Winterthurerinnen war, in Zürich zu punkten und so den Ligaerhalt zu sichern. Mit einem Sieg wäre das gelungen. Dieser Wunsch hatte dann aber mit der Realität auf dem Rasen nichts zu tun. «Wir gerieten in der ersten Viertelstunde unter enormen Druck. Man sah, dass bei den Stadtzürcherinnen diesmal viele Juniorennationalspielerinnen dabei waren», berichtet Trainerin Adrienne Krysl.