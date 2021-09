Schweizer Cup der Frauen – FCW-Frauen im Cup gescheitert Die NLB-Aufsteigerinnen verlieren nach schwacher Startphase 0:1 beim Erstligisten Staad. maw

Auch für FCW -Trainerin Adrienne Krysl war das Cup-Aus eine Enttäuschung. Foto: Enzo Lopardo

In der vergangenen Saison spielten Winterthur und Staad noch in der 1. Liga. Die Winterthurer Frauen schafften den Aufstieg in die NLB. Nun trafen sie im 1/32-Final des Schweizer Cups erneut auf Staad, das mit zwei Siegen erfolgreich in die Meisterschaft gestartet war.