Abstieg nicht verhindern Was für ein Drama auf dem Kunstrasenplatz der Schützenwiese vor 320 Zuschauern. Am Ende verloren die Frauen des FC Winterthur gegen Solothurn 1:2. Deshalb müssen sie nach einjähriger Zugehörigkeit zur NLB in die 1. Liga absteigen. Markus Wyss

Tränen und traurige Gesichter nach der Niederlage und dem Abstieg. Foto: Enzo Lopardo

Viele Tränen flossen nach dem Schlusspfiff und den Meldungen von den anderen Plätzen. Auf diesen konnten sich sehr überraschend die mitabstiegsgefährdeten Sion mit am Schluss 26 Punkten dank eines 3:1-Sieges gegen Oerlikon/Polizei und Küssnacht a/R (26) mit 5:2 in Schlieren durchsetzen. Die FC-Luzern-Frauen (21) dagegen verloren gegen die U21 des FCZ und müssen als Tabellenletzte wie Winterthur (24) den Gang in die 1. Liga antreten.



Von den vier abstiegsgefährdeten Teams musste Winterthur gegen Solothurn gegen die zweitstärkste Mannschaft antreten. Trotzdem dominierten die Gastgeberinnen, die mit einem sehr intensiven Pressing die Solothurnerinnen früh störten, in den ersten 20 Minuten. Elena Van Niekerk hatte zwei Möglichkeiten zur Führung. Nach einer harmlosen Aktion im Winterthurer Strafraum pfiff der Schiedsrichter in der 21. Minute überraschend Foulpenalty. Dieser führte zur Gästeführung.

FC Winterthur - Solothurn 1:2 (1:2) Infos einblenden Schützenwiese. Kunstrasen. – 320 Zuschauer. – Tore: 21. Cremona (Foulpenalty) 0:1. 31. Hager 0:2. 39. Rauso 1:2. – Winterthur: Furrer; Malacarne, Hürlimann, Nederstigt (69. Lienhard), Baumgartner (59. Hofmann); Lanzicher (69. Gyger), Von Allmen, Mönch, Fuchs,

Zehn Minuten später liessen die Winterthurerinnen bei einem Freistoss beinahe von der Mittellinie die Solothurnerin Carla Hager auf der Seite alleine, die den weiten Ball zum 2:0 versenkte. Es war mittlerweile ersichtlich, dass die Gäste als viertbestes NLB-Team richtig gut Fussball spielen können. Doch die Winterthurerinnen hielten dagegen. In der 39. Minute bediente Karin Mönch Nuria Lanzicher am rechten Flügel mit einem weiten Pass. Diesen erlief sich die flinke Stürmerin, die sofort das Leder scharf vor das Tor passte, wo Chiara Rauso zum 1:2-Anschlusstreffer vollendete.



In der 56. Minute wurde Van Niekerk im Solothurner Strafraum umgerempelt. Doch diesmal blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus. In der 66. Minute bediente Lanzicher, so wie beim 1:2 Rauso, diesmal mustergültig Van Niekerk. Doch die sonst so treffsichere Stossstürmerin beförderte den Ball neben das Tor. Danach zollte die Equipe von Trainerin Adrienne Krysl ihrem immensen Pressing in der ersten Halbzeit Tribut und es fehlte die Kraft für eine erfolgreiche Schlussoffensive.

Die FCW-Frauen wären wegen den sehr überraschenden Siegen von Sion und Küssnacht a/R aber auch abgestiegen, wenn ihnen das 2:2 noch geglückt wäre. Nach dem Schlusspfiff bewies Adrienne Krysl Grösse, indem sie sich über Mikrofon bei den Spielerinnen und den Fans für die Unterstützung während der ganzen Saison bedankte. Die 34-Jährige, die das Team zu drei Aufstiegen geführt hat, bleibt dem Verein in der nächsten Saison erhalten. Für ihren Herzensclub lehnte sie Angebote aus der höchsten Schweizer Spielklasse ab.

Vor dem Match würdig verabschiedet wurden dagegen Layana Kunasingam (verletzungsbedingter Rücktritt), Michelle Hofmann (Karriereende) und Viviana Corbisiero, die nächste Saison in den USA Fussball spielen wird.

FCW-Trainerin Adrienne Krysl spricht nach der Niederlage zu den Fans und bedankt sich bei ihrem Team für den grossen Einsatz. Foto: Enzo Lopardo

Das enttäuschte Team versammelt sich zum Abschied nochmals im Kreis. Foto: Enzo Lopardo

