Saison mit Meistertitel Das Frauenteam des FC Winterthur hat seiner perfekten Saison im Finalspiel um den Erstliga-Meistertitel mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Etoile Carouge das Sahnehäubchen aufgesetzt. Markus Wyss

Besser geht es nicht: Das Frauenteam des FC Winterthur hat in der Meisterschaft heuer alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Foto: Ramon Zanchetto

Am Schluss der Saison kam bei den Frauen des FC Winterthur doch nochmals Spannung auf. Nachdem die Equipe der abtretenden Trainerin Adrienne Krysl die Meisterschaft in der Gruppe 2 ohne Punktverlust und mit 20 Zählern Vorsprung auf Verfolger Gambarogno gewonnen und sich den Wiederaufstieg in die NLB vorzeitig gesichert hatte, trat sie in Bern gegen den Ersten der Gruppe 1, Etoile Carouge, um den Schweizer Meistertitel in der 1. Liga an

Die Winterthurerinnen wurden im Final weitaus mehr gefordert als während den Meisterschaftsspielen. Die Genferinnen störten mit einem intensiven Pressing die Aufbauversuche der Zürcherinnen von Beginn an. Deshalb musste sich Winterthur immer wieder mit langen Bällen nach vorne behelfen. Das hatte auch Fehlpässe zur Folge.

FC Winterthur - Etoile Carouge FC 2:1 n.V. Infos einblenden Bern. Wyler. – Tore: 43. Ferrari 0:1. 53. Van Niekerk 1:1. 103. Rauch 2:1. – Winterthur: Furrer; Malacarne, Nederstigt, Mönch, Baumgartner (46. Hofmann); Hashani, Von Allmen, Krasniqi (72. Baumgartner); Rauch, Van Niekerk, Russo. – Bemerkung: 117. Lattenschuss Rauch.

Aber nicht nur Carouge hinderte den Gegner an einem gepflegten Spielaufbau, auch die Winterthurerinnen liessen die Genferinnen nicht zur Entfaltung kommen. Die Partie war «heiss» umkämpft, und heiss war auch das Wetter. Das Thermometer kletterte über die 30-Grad-Marke. In der 34. Minute kam Carouge zu einem guten Abschluss. Der Ball flog aber über die Latte. Obwohl Winterthur das Spiel insgesamt leicht kontrollierte, gelang Carouge kurz vor der Pause (43.) der Führungstreffer.

Energieleistung von Toja Rauch

Acht Minuten nach dem Seitenwechsel gelang der in der Pause eingewechselten Nadine Hofmann ein Traumpass auf Elena Van Niekerk, den diese zum Ausgleich verwertete. In der 82. Minute atmeten die Spielerinnen beider Teams auf. Denn die Sonne verschwand für kurze Zeit hinter einer Wolke, was zu einer kurzen Abkühlung führte. Es blieb bis zur 90. Minute beim 1:1, so dass das Finale in die Verlängerung musste.

In der Nachspielzeit machte hauptsächlich Carouge Druck. Eine Willensleistung von Toja Rauch in der 103. Minute indes brachte die Winterthurerinnen mit 2:1 in Führung. Danach waren die Genferinnen gefordert. Dies eröffnete den FCW-Frauen Räume für Konter. In der 116. Minute verpasste Van Niekerk das 3:1 knapp. Eine Minute später drosch Rauch den Ball an die Latte. Es blieb beim 2:1. «Die Spielerinnen sind trotz der Hitze über sich hinausgewachsen, ich bin stolz auf sie», lobte nach dem Schlusspfiff Trainerin Adrienne Krysl ihre Akteurinnen.





