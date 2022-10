Fussball 1. Liga – FCW-Frauen schiessen sieben Tore Die Winterthurerinnen feiern mit dem 7:0 gegen Aufsteiger Wädenswil einen weiteren Kantersieg. Urs Kindhauser

Die Winterthurerin Elena van Niekerk (rechts) erzielte drei Tore. Wädenswils Torhüterin Stephanie Huber hat das Nachsehen. Foto: Madeleine Schoder

8:1 letzte Woche gegen Eschenbach, 7:0 diesen Sonntag gegen Wädenswil, den eigentlich spielstarken Aufsteiger aus der 2. Liga: Die Frauen des FC Winterthur sind in der 1. Liga eine Klasse für sich. Sie führen die Gruppe 2 mit sieben Siegen in ebenso vielen Spielen und 36:2 Toren an. Nächsten Sonntag spielen sie in Zürich gegen die Blue Stars, danach treffen sie zweimal hintereinander auf den ersten Verfolger Gambarogno: zuerst auswärts im Cup, anschliessend zu Hause in der Meisterschaft. Danach wird man wissen, ob die FCW-Frauen in dieser Liga eine Klasse für sich sind oder ob die Rückkehr in die Nationalliga B gegen harte Konkurrenz erkämpft werden muss.