Kurz vermeldet – FCW-Frauen schlagen auch Gambarogno Das Frauenteam des FC Winterthur gewinnt beim Tabellenzweiten der 1. Liga mit 2:1. Leon Zimmermann

Die scheidende FCW-Trainerin Adrienne Krysl darf sich über einen weiteren Sieg ihres Teams freuen. Archivfoto: Heinz Diener

In der 1. Liga der Frauen gewinnt der FC Winterthur beim Tabellenzweiten Gambarogno 2:1. Es ist der 18. Sieg im 18. Spiel, die Rückkehr in die Nationalliga B steht längst fest. Auch im Tessin dominieren die Winterthurerinnen. Gambarogno kommt in der ersten Halbzeit zwar einmal vor das Winterthurer Tor, trifft aber nur die Latte. Den Sieg sichern sich die FCW-Frauen in der zweiten Halbzeit , erst mit einem herrlich platzierten Weitschuss Saranda Hashanis in der 51. Minute zum 1:0. Elena van Niekerk gewinnt auf dem Weg zum 2:0 die Zweikämpfe gegen die Tessiner Innenverteidigerinnen. Das Anschlusstor fällt erst in der Nachspielzeit.

«Ich geniesse die letzten Spiele mit meinem Team unglaublich», sagt die scheidende Trainerin Adrienne Krysl zum Spiel. Dabei nutzt sie die Gelegenheit, um mit Fabienne Odermatt und Katharina Brugger auch zwei Spielerinnen aus der Nachwuchskooperation zwischen dem FC Winterthur und dem FC Wiesendangen einzusetzen.

