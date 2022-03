3:1 gegen Rapperswil-Jona – FCW-Frauen schlagen NLB-Spitzenteam Mit einem 3:1-Erfolg gegen den Tabellenzweiten Rapperswil-Jona machen die FCW-Frauen einen Schritt aus dem Tabellenkeller der Nationalliga B Urs Kindhauser

Das wegweisende Tor für die FCW-Frauen: Michelle Hofmann (links) schiebt den Ball zum 2:1 über die Linie. Foto: Urs Kindhauser

Drei Wochen lang hatten die FCW-Frauen nicht mehr gespielt, seit sie in Sion in der Nachspielzeit noch das 2:2 kassiert hatten. «Das war ein Riesendämpfer für uns. Deshalb ist dieses 3:1 gegen Rapperswil-Jona vor allem für unsere Moral sehr wichtig», sagte FCW-Trainerin Adrienne Krysl. «Wir haben seit dem Sion-Spiel viel investiert, nach dem Training zusätzliche Läufe absolviert und auch an der Taktik gefeilt. Es ist wunderschön, dass dieser Effort belohnt worden ist.» Dass das so herausgekommen ist, ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Denn die Nationalliga B der Frauen ist eine Zweiklassengesellschaft. Siege von Teams aus der hinteren Tabellenhälfte gegen Spitzenmannschaften sind selten. Jetzt aber hat der Zweitletzte den Zweiten geschlagen.