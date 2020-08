Fussball 1. Liga – FCW-Frauen siegen auch im Tessin Endlich ist den Frauen des FC Winterthur ein Sieg über den SC Balerna gelungen. Die Tessinerinnen waren in den letzten zwölf Erstliga-Spielen ungeschlagen. tor

Die FCW-Frauen (im Bild Brandy Breitenmoser) reihten im zweiten Saisonspiel den zweiten Sieg an. Urs Kindhauser

Bei unerwartet gutem Wetter überraschte der FCW die Gegnerinnen immer wieder mit guten Ballstafetten und Pässen in die Tiefe. Auch in den Zweikämpfen hielten die Winterthurerinnen gut dagegen. In der 23. Minute bekamen sie einen Penalty zugesprochen, den Blerina Krasniqi souverän verwandelte.