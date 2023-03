Fussball 1. Liga – FCW-Frauen starten erfolgreich in die Rückrunde Mit 4:1 (1:0) gegen Staad gewinnen die Winterthurerinnen auch das elfte Saisonspiel. Die Reise in Richtung Aufstieg geht weiter Urs Kindhauser

Nach der Pause sorgte Elena Van Niekerk (rot) mit den Toren zum 2:0 und 3:0 für die Entscheidung. Foto: Enzo Lopardo

Mit 4:1 fiel der Sieg der FCW-Frauen gegen Staad klar aus, aber das zeichnete sich nicht von Anfang an ab. Adrienne Krysl, die Trainerin der Winterthurerinnen, drückte es so aus: «Wir haben an uns sehr hohe Erwartungen und setzen uns unter Druck. Unter diesen Umständen hat es die Mannschaft gut gemacht. Spielerisch waren wir sicher schon besser als diesmal.» In der Startviertelstunde hatte man nicht unbedingt den Eindruck, es spiele der verlustpunktlose Leader gegen den Tabellensechsten. Der Match war ausgeglichen. «Unsere Gegnerinnen standen gut und wir fanden lange die Räume nicht», erklärte Krysl. «Wir wurden etwas ungeduldig.»