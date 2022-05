0:3 gegen Oerlikon/Polizei – FCW-Frauen stecken tief im Abstiegssumpf Die Winterthurerinnen müssen nach dem 0:3 gegen Oerlikon/Polizei noch mehr als bisher um ihren Platz in der Nationalliga B bangen. Urs Kindhauser

FCW-Stürmerin Elena van Niekerk (rechts) traf nur das Gehäuse. Foto: Urs Kindhauser

Zum Auftakt der Platzierungsrunde verloren die FCW-Frauen gegen Oerlikon/Polizei 0:3. Es war die dritte Niederlage in Folge nach einem 0:6 gegen denselben Gegner und einem 1:3 gegen Schlieren. Das ist gefährlich. Denn was harmlos Platzierungsrunde heisst, ist knallharter Abstiegskampf. Nach weiteren sechs Runden steigen zwei der acht Teams in die 1. Liga ab, mutmasslich zwei aus dem Quartett, das am Samstag verloren hat. Nebst den Winterthurerinnen sind das Küssnacht am Rigi, Luzern und Sion. Die Küssnachterinnen sind Letzte, der der FCW und Luzern haben nur einen Punkt mehr auf dem Konto, Sion zwei.