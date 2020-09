Fussball 1. Liga Frauen – FCW-Frauen verlieren erstmals Punkte Nach zwei Siegen in den ersten beiden Runden kamen die Winterthurerinnen gegen Altstetten nicht über ein 0:0 hinaus, weil sie ihre Chancen nicht nutzten. Nuria Lanzicher

Gegen Altstetten kam auch Laura Schläfli nicht zum Torerfolg. Foto: Urs Kindhauser

Die FCW Frauen haben am Sonntag den FC Altstetten auf der Schützenwiese empfangen. Es war nach 10 Monaten das erste Heimspiel. Die Gastgeberinnen starteten als Favoritinnen in die Partie, konnten ihrer Rolle aber nicht gerecht werden. So war der FCW den Stadtzürcherinnen zwar spielerisch überlegen, doch mit dem Tore schiessen wollte es nicht klappen, auch nach der Pause nicht. Die Winterthurerinnen dominierten und erspielten sich gute Chancen. Die Angriffe und Ballstafetten endeten dann aber in der gegnerischen Abwehr oder wurden von der Torhüterin abgefangen. So blieb es beim 0:0.