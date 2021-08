Fussball NLB Frauen – FCW-Frauen verpassen Siegpremiere In ihrem ersten Heimspiel in der Nationalliga B reicht dem Team von Trainerin Adrienne Krysl ein 1:0- und 2:1-Vorsprung gegen Mitaufsteiger Sion nicht zum Sieg. Am Ende hiess es 2:2. Markus Wyss

FCW Frauen gegen FC Sion. Auf dem Bild: Nuria Lanzicher (FCW) am Ball. Bild: Enzo Lopardo. Enzo Lopardo

Die Spielerinnen von Gastgeber Winterthur wussten nach Spielende nicht so ganz, ob sie sich über ihren ersten Punkt in der NLB freuen oder ärgern sollten. Es überwog die Enttäuschung. Nach dem ansprechenden Saisonstartspiel bei der U21 des FC Züric, beim wohl stärksten NLB-Team hatte es eine 0:2-Niederlage abgesetzt, reiste nun Mitaufsteiger Sion in die Eulachstadt. Die Walliserinnen konnten indes in dieser Spielzeit dank ihres 2:0-Erfolges in Schlieren in der Startrunde bereits ein Erfolgserlebnis feiern. Trotzdem waren es die Winterthurerinnen, die in der 30. Minute durch Nuria Lanzicher in Führung gingen. «Danach konnten wir unsere anfängliche Nervosität ablegen», berichtete Trainerin Adrienne Krysl.