weiter makellos Die Frauen des FC Winterthur feierten mit einem 4:2 auswärts gegen Thusis/Cazis im 13. Meisterschaftsspiel ihren 13. Sieg. red

Trainerin Adrienne Krysl durfte einmal mehr mit der Leistung ihres Teams sehr zufrieden sein. Foto: Enzo Lopardo

Die FCW-Frauen übernahmen in der Begegnung gegen Thusis/Cazis, das sie in der Hinrunde daheim 7:0 besiegt hatten, von Beginn weg das Zepter und erspielten sich gute Torchancen. In der 24. Minute klappte es dann endlich als Sonja Beer den Ball gekonnt zum mehr als verdienten 1:0-Führungstor einköpfelte. Zehn Minuten später stellte Elena Van Niekerk auf 2:0. Schliesslich war es Cindy Fuchs, die mit einem Doppelpack dafür sorgte, dass der FCW ab der 46. Minute 4:0 in Führung lag.

FC Thusis/Cazis - FC Winterthur 2:4 Infos einblenden Tore: 24. Beer 0:1. 34. Van Niekerk 0:2. 43. Fuchs 0:3. 46. Fuchs 0:4. 71. Pinto 1:4. 78. Sanchez 2:4. – Winterthur: Furrer; Russo, Von Allmen, Mönch (61. Rauch, 81. Odermatt), Malacarne; Fuchs, Umiker, Hashani; Hubler (61. Nederstigt), Van Niekerk (81. Brugger), Beer.

Das gesamte Team zeigte erneut eine kreative und kämpferische Leistung, und auch die zwei Gegentore in der zweiten Halbzeit konnten den Sieg nicht mehr in Gefahr bringen . In den letzten Zehn Minuten wurden mit Regina Brugger und Fabienne Odermatt auch noch zwei Nachwuchsspielerinnen aus der Kooperation des FC Winterthur mit dem FC Wiesendangen eingesetzt.

«Vor allem in der ersten Halbzeit konnten wir unsere Dominanz und Spielwitz ausspielen. Einmal mehr verspürte ich von den Spielerinnen den absoluten Willen jede Herausforderung anzunehmen und als Team zu agieren», durfte Trainnerin Adrienne Krysl am Ende zufrieden bilanzieren. An der Tabellenspitze beträgt der Vorsprung ihrer Mannschaft auf die ersten Verfolgerinnen aus Wädenswil weiterhin 14 Punkte. Am Samstag, 29. April, geht es nun gegen den FC Bühler erneut mit einem Auswärtsspiel weiter.

