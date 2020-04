Ein Nein nach Bern – FCW gegen neuen Modus Der FC Winterthur wäre zwar nicht gegen eine Zwölferliga, aber er ist – aus sportlichen Erwägungen – gegen den schottischen Modus. Hansjörg Schifferli

Der Zürcher Utogrund, hier Austragungsort eines Rugby-Länderspiels, könnte Austragungsort für allfällige «Geister-Heimspiele» des FCW sein. Christoph Kaminski

Beim FCW laufen zurzeit die Abklärungen, welches Stadion am besten geeignet ist als Ersatzheimstätte für die Zeit, wenn die Schützenwiese wegen der nachhaltigen Sanierung nicht verfügbar ist. Zu suchen ist also das Heim für die Geisterspiele, mit denen die Saison beendet werden soll – wenn sie überhaupt beendet werden kann. In der zweiten Maihälfte sollen die Arbeiten auf der Schützi beginnen, und mittlerweile zeichnet sich ab, dass das Grünfeld in Rapperswil-Jona und der Zürcher Utogrund unweit des Letzigrunds vom FCW als beste Varianten gesehen werden.