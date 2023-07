Vor dem Saisonauftakt gegen Luzern – FCW-Gegner Luzern hat Ärger – wieder einmal Zum Saisonauftakt spielt der FC Winterthur am Samstag gegen Luzern. Die Innerschweizer waren die letzten Tagen mit internen Querelen beschäftigt. Gregory von Ballmoos

Randy Schneider ist einer von vielen Neuen beim FCW. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Fünf Spiele – fünf Siege. Die Vorbereitung des FC Winterthur darf man als gelungen bezeichnen, auch wenn die Gegner sich nicht auf Topniveau bewegten. Dennoch war vor allem der Test gegen den FC Aarau eindrücklich. Der FCW war das deutlich bessere Team – noch vor einem Jahr wäre der Qualitätsunterschied wohl nicht so offensichtlich gewesen. Zudem sei das 2:0 eher zu knapp gewesen, meint der neue Cheftrainer Patrick Rahmen. Aber er sagt auch: «Natürlich müssen in den nächsten Wochen weitere Entwicklungen stattfinden.»

Rahmen ist eines der vielen neuen Gesichter auf der Schützenwiese. Neben ihm und dem neuen Assistenztrainer Ognjen Zaric kamen gleich sechs neue Spieler, zwei wurden nach einer Leihe definitiv übernommen, einer erneut ausgeliehen und einer aus dem Nachwuchs nachgezogen. Aktuell stehen über 30 Spieler im Kader von Rahmen.

Wer am Samstag beim Saisonauftakt im Kader der Winterthurer stehen wird, zeigte sich beim Abschlusstraining am Freitagmorgen nur teilweise. Sicher nicht dabei sein werden Adrian Gantenbein und Roy Gelmi. Sie sind noch immer leicht angeschlagen. Auch für Granit Lekaj dürfte der Saisonauftakt nach seinem Fussbruch und dem Kurzcomeback am letzten Dienstag noch zu früh kommen. Ähnliches gilt für den letzten Neuzugang Musa Araz, er stiess erst Mitte Woche zur Mannschaft.

Was geschieht mit Ex-FCWler Ardaiz?

Mit dem FC Luzern kommt ein Gradmesser auf die Schützenwiese. FCW-Trainer Patrick Rahmen spricht von einem «sehr, sehr starken Gegner». Luzern habe im letzten Jahr eine gute Saison gespielt und sich weiter verstärkt. Der FCW-Trainer denkt dabei vor allem an die Offensive. Dort laufen gleich drei Neue auf. Kevin Spadanuda, der aus seiner Aarau-Zeit auf der Schützenwiese bestens bekannt sein dürfte, kam aus Frankreich, Challenge-League Torschützenkönig Teddy Okou von Lausanne-Ouchy und Ex-Basler Kemal Ademi versucht seine Karriere neu zu lancieren. «Sie haben Tempo und Technik in der Offensive», sagt Rahmen. Darauf habe er sein Team eingestellt.

Der Spielplan 22. Juli, 20.30 Uhr: FC Winterthur – FC Luzern

30. Juli, 16.30 Uhr: FC Basel – FC Winterthur

5. August, 18.00 Uhr: BSC Young Boys – FC Winterthur

12. August, 18.00 Uhr: FC Winterthur – Grasshopper-Club Zürich

27. August, 16.30 Uhr: FC Lausanne-Sport – FC Winterthur(*)

3. September, 20.30 Uhr: FC Winterthur – Yverdon Sport

23. September, 18.00 Uhr: FC Winterthur – Stade Lausanne-Ouchy

27. September, 20.30 Uhr: Servette Genf – FC Winterthur

30. September, 18.00 Uhr: FC Winterthur – FC Lugano

7. Oktober, 18.00 Uhr: FC Zürich – FC Winterthur

22. Oktober, 14.15 Uhr: FC Winterthur – FC St. Gallen

Bei den Innerschweizern kein Thema mehr ist Joaquín Ardaiz. Der Uruguayer war im letzten halben Jahr leihweise beim FCW untergekommen, nun muss er sich einen neuen Club suchen. Es seien «andere als sportliche Gründe», die zu diesem Entscheid geführt hätten, sagte FCL-Trainer Mario Frick gegenüber der «Luzerner Zeitung». Dass der Südamerikaner kein einfacher Charakter ist, ist längst bekannt. Auch in Winterthur hörte man zwischendurch kritische Voten.

Ärger hat der Luzern aber wegen eines anderen Spielers. Der junge Nationalspieler Ardon Jashari würde gerne zum FC Basel wechseln. Der FC Luzern lässt ihn aber nicht gehen. Via Medien machte der 20-jährige Jashari seinem Ärger Luft und forderte Verhandlungen zwischen seinem Jugendclub Luzern und dem FCB. Doch dazu kommt es nicht. Im Gegenteil. Der FC Luzern sprach ein Machtwort und degradierte den jungen Mittelfeldspieler. Er verliert die Captainbinde. Bei der Medienkonferenz am Donnerstag sagte Trainer Frick sogar, dass Jashari beim Saisonauftakt in Winterthur nicht dabei sein werde. Er begründete den Entscheid mit dem Trainingsrückstand aufgrund der U-21-EM.

FCW-Trainer Rahmen glaubt nicht, dass die Unruhe in der Mannschaft den FC Luzern beeinflussen wird. Im Verlauf der letzten Saison hätten dessen Spieler gezeigt, dass sie mit solchen Situationen bestens umgehen könnten, meint Rahmen.

Zuzüge und Abgänge – das ist der neue FCW-Kader Zuzüge: Silvan Sidler (Arminia Bielefeld), Basil Stillhart (St. Gallen), Loïc Lüthi (eigener Nachwuchs), Alexandre Jankewitz (YB, Leihe), Luca Zuffi (Sion), Carmine Chiappetta (Basel, definitive Übernahme nach Leihe), Randy Schneider (St. Gallen), Nishan Burkart (SC Freiburg II, definitive Übernahme nach Leihe), Sayfallah Ltaief (Basel, Leihe), Musa Araz (Sion). Abgänge: Timothy Fayulu (Sion, zurück nach Leihe), Eris Abedini (Neuchâtel Xamax), Hekuran Kryeziu (?), Joqauín Ardaiz (Luzern, zurück nach Leihe), Tor: Markus Kuster (29 Jahre), Jozef Pukaj (23), Armin Abaz (21). Verteidigung: Silvan Sidler (25), Adrian Gantenbein (22), Michael Gonçalves (28), Granit Lekaj (33), Roy Gelmi (28), Yannick Schmid (28), Basil Stillhart (29), Loïc Lüthi (20), Tobias Schättin (26), Souleymane Diaby (23) Mittelfeld: Remo Arnold (26), Thibault Corbaz (29), Alexandre Jankewitz (21), Luca Zuffi (33), Musa Araz (29), Samir Ramizi (31), Carmine Chiappetta (20), Noe Holenstein (21), Matteo Di Giusto (22), Randy Schneider (21), Francisco Rodriguez (27). Angriff: Nishan Burkart (23), Sayfallah Ltaief (23), Samiel Ballet (22), Neftali Manzambi (26), Roman Buess (30), Aldin Turkes (27).

