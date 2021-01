Die Pandemie und ich – FCW-Geschäftsführer: «Wir arbeiten im luftleeren Raum» Wie verändert Covid-19 unser Leben? Menschen aus Winterthur und Umgebung erzählen in dieser Serie von ihrem Pandemiealltag. Heute: Andreas Mösli, Geschäftsführer des FC Winterthur. Deborah Stoffel

Mit der Pandemie ist dem FCW und damit auch Geschäftsführer Andreas Mösli ein zentraler Bestandteil abhandengekommen: Der Kontakt mit den Fans und den Sponsoren. Foto: Madeleine Schoder

«Der Lockdown im Frühling war für mich im Rückblick noch ganz okay. Irgendwie tat die Entschleunigung gut, dass keine Flieger und Kondensstreifen am Himmel zu sehen und wir gezwungen waren, mal innezuhalten. Natürlich sind wir in der Schweiz privilegiert. Als reiches und gut strukturiertes Land können wir uns eine solche diese Auszeit leisten. Aber irgendwann kippte die Stimmung. Das Gefühl machte sich breit, dass wir die Ereignisse nicht mehr selbst steuern können, dass wir der Pandemie ausgeliefert sind, und niemand weiss, wie lange alles noch dauert.