Fussball: Gelungener Auftakt – FCW gibt ersten Anlass für Optimismus Der FC Winterthur darf mit seinen ersten Schritten in die Saison zufrieden sein. Nach dem 3:1 im ersten Derby gegen Wil geht er mit vier Punkten ins zweite, am Sonntag in Schaffhausen. Hansjörg Schifferli

FCW-Trainer Ralf Loose sah im ersten Heimspiel der Saison viel Gutes von seiner Mannschaft. Foto: Christian Merz

2400 Zuschauerinnen und Zuschauer waren gegen Wil auf der «Schützi», so viele nie mehr seit dem Februar 2020, als 3500 wenige Tage vor dem monatelangen Corona-Unterbruch und der darauf folgenden Phase der «Geisterspiele» das 0:4 gegen Lausanne-Sport sahen. Mit diesem Besuch waren sie beim FCW zufrieden. Denn es war aufwendiger, ins Stadion zu kommen, als ehedem; es war ein unfreundlicher Regenabend, und viele sind zurzeit in den Sommerferien. Aber diese 2400 waren, und das war für dieses «Comeback» besonders wichtig, auch zufrieden. Der FCW hatte gegen den oft unangenehmen Nachbarn aus Wil 3:1 gewonnen. Die Leistung war vor allem in der letzten halben Stunde erfreulich, und die Stimmung wurde immer besser.

