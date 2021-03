Unbefriedigender Schützi-Rasen – FCW-Heimspiel nach Wil verlegt Der FC Winterthur empfängt den FC Thun am Freitag nicht auf der heimischen Schützenwiese, sondern auf dem Kunstrasen des Wiler Bergholz-Stadions. red

Der FCW spielt am Freitag auf dem Kunstrasen des Wiler Bergholz-Stadions gegen Thun. Im Bild Anas Mahamid (links). Foto: Heinz Diener

Das Heimspiel des FC Winterthur vom Freitag gegen Thun wird nach Wil verlegt. Das teilte der FCW am Dienstag in einer Medienmitteilung mit. Es wird also statt auf dem Naturrasen der Schützenwiese auf einem Kunstrasen gespielt, wie in Thun übrigens auch. Die Verlegung sei in Absprache mit der Stadt Winterthur als Eigentümerin der Schützenwiese beschlossen und von der Swiss Football League bewilligt worden. Grund dafür sei der «unbefriedigende Zustand» des Rasens auf der Schützenwiese seit der Gesamterneuerung im letzten Sommer. Der FCW wolle einen Beitrag leisten, «damit der Rasen nicht noch mehr belastet wird und das Sportamt mit den Experten den Platz auf das nötige Niveau herrichten kann».

Noch offen ist, wo der FCW die restlichen Heimspiele der laufenden Saison austrägt.