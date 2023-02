Unentschieden im Derby – FCW holt zum ersten Mal einen Punkt nach Rückstand Die Partie zwischen dem FC Winterthur und dem FC Zürich endet 1:1. Die Winterthurer konnten zum ersten Mal überhaupt auf einen Rückstand reagieren. Gregory von Ballmoos

Jubel mal drei: Samir Ramizi, Matteo Di Giusto und Joaquìn Ardaiz bejubeln das 1:1. Foto: Christian Merz (Keystone)

Am Schluss hatten die Winterthurer noch einige Chancen. So viele und so gute, dass Trainer Bruno Berner nach dem Spiel zu Recht sagte: «Wir waren näher am Sieg als der FCZ.» Aber die Winterthurer machten das zweite Tor wieder nicht. Dabei hätten sie es eigentlich machen müssen. Und zwar in Person von Neuverpflichtung Joaquìn Ardaiz.

Nach gut 80 Minuten lief der FC Winterthur einen Konter. Adrian Gantenbein flankte auf den weiten Pfosten. Dort hätte Fabian Rohner für die Zürcher klären können, doch Rohner nahm den Ball etwas nonchalant an. Matteo Di Giusto konnte übernehmen, sein Schuss wurde jedoch geblockt und zur perfekten Vorlage für Ardaiz. Doch der traf aus einem Meter das leere Tor nicht. «Ein Stürmer mit Selbstvertrauen macht den», sagte Berner. Er muss den machen.

Aber so blieb es beim 1:1. Und damit waren die Winterthurer nicht unglücklich. «Es ist das dritte Unentschieden im dritten Derby mit dem Meister», sagte Berner. Captain Granit Lekaj sagte: «Es ist ein guter Punkt, auch wenn mehr möglich gewesen wäre.» Es stimmte vor allem der zweite Teil des Satzes. Es war mehr drin für den FC Winterthur. Die Chance von Ardaiz in der Schlussphase war nicht die einzige gute Gelegenheit. Auch Gantenbein hatte nach einem Konter eine solche. Er machte nach der Flanke von Souleymane Diaby eigentlich alles richtig, doch FCZ-Goalie Yanick Brecher machte es noch etwas besser. Mit einem Big Save parierte er den Kopfball von Gantenbein. Gantenbein übrigens spielte zum ersten Mal nach seinem Handbruch, er tat das, als wäre er nie weggewesen.

Der FCW war in der Schlussphase deutlich gefährlicher. Das passte FCZ-Trainer Bo Henriksen gar nicht. Er kritisierte sein Team nach dem Spiel für die letzten 20 Minuten, diese sei ungenügend gewesen. Während des Spiels ruderte er mit dem Armen und versuchte, sein Team nach vorne zu treiben. Am lautesten war er aber, als die Winterthurer Bank in den letzten Minuten einen Freistoss forderte. Da liess er eine veritable Schimpftirade ab. Einfluss aufs Spiel hatte er wenig.

«Tore aus dem heiteren Himmel»

Zurück zum Selbstvertrauen und Ardaiz. Dass ihm dieses aktuell etwas abgeht, zeigte sich nämlich bereits in der ersten Halbzeit. Der FC Zürich startete gut in die Partie und schnürte die Winterthurer hinten ein. Trainer Henriksen will sogar einen «viel besseren» FCZ gesehen haben. Auch Berner musste zugeben, dass der Grossteil der ersten Halbzeit dem FCZ gehörte.

Nur zu Chancen kamen die Zürcher nicht. «Wir haben es eigentlich souverän gelöst», sagte Lekaj. Bis in die 32. Minute. Da stand es auf einmal 1:0 für den Meister. Der ehemalige FCWler Stephan Seiler kickte den Ball aus der Drehung in Richtung Winterthur Goal und leistete so die perfekte Vorarbeit für Aiyegun Tosin. Der Zürcher Stürmer lief Lekaj und Co. davon und düpierte Markus Kuster im Winterthurer Tor. Kuster kam – wie schon in Bern – etwas verhalten aus dem Tor. Der Meister führte 1:0, auch wenn seine Sturm und Drang Phase da eigentlich schon vorüber war. «Das Tor, genauso wie unseres, kam aus heiterem Himmel», spitze es Berner noch etwas zu.

«Hätschelen und streicheln»

Das Tor aber befreite den FCZ nicht, im Gegenteil. Es waren viel mehr die Winterthurer, die eine Reaktion zeigten. Auf einmal fanden sie mehr Platz vor und ihre Aktionen endeten nicht schon an der Mittellinie. Zum Beispiel in der 39. Minute – und eben dem Moment, in dem man das fehlende Selbstvertrauen von Ardaiz schon einmal sehen konnte – der Ball kam via Remo Arnold zu Di Giusto. Dieser fand sehr viel Platz auf der rechten Seite, seine Hereingabe liess Samir Ramizi für Ardaiz durch. Doch der Schuss des Uruguayers wurde von Becir Omeragic auf der Linie geklärt. Es brauchte das Nachsetzen von Ramizi, um den Ball über die Linie zu bringen. Ein Stürmer mit Selbstvertrauen hätte wohl schon den Ersten gemacht. Aber – und das muss auch gesagt werden – es war zusammen mit dem Konter über Diaby und Gantenbein der schönste Spielzug der ganzen Partie.

Der Grund für die Winterthurer Zufriedenheit liegt aber nicht nur bei dem einen Auswärtspunkt. Denn Captain Lekaj strich nach dem Spiel die Wichtigkeit der Reaktion hervor. Er tat dies, ohne zu wissen, dass sein Team in Zürich zum ersten Mal in dieser Saison einen Punkt nach einem Rückstand gewann. Genau darauf wies Trainer Berner hin, als er sagte: «Dass ist das eine Prozent Fortschritt, welches wir jede Woche machen.»

Welches «eine Prozent» sich der Trainer als Nächstes wünscht, dürfte ziemlich klar sein. «Wir wollen das zweite Tor erzielen», sagte Berner. Dafür hilft ein Stürmer mit Selbstvertrauen. Der Plan dazu: «Wir werden ihn bis am Mittwoch wieder streicheln und ‹hätschelen›.»

FC Zürich – FC Winterthur Infos einblenden Letzigrund. - 13’690 Zuschauer. SR: Cibelli. Tore: 32. Tosin 1:0. 39. Ramizi 1:1. FC Zürich: Brecher; Omeragic, Katic, Aliti (46. Kamberi), Boranjasevic (46. Rohner), Condé, Seiler (81. Hornschuh), Guerrero; Marchesano (74. Simic); Tosin, Okita (90. Ligue). FC Winterthur: Kuster; Gonçalves (67. Gantenbein), Schmid, Lekaj, Diaby; Ramizi (57. Ballet), Arnold, Burkart; Di Giusto (81. Rodriguez); Buess (67. Ltaief), Ardaiz. Verwarnungen: 16. Ramizi. 30. Aliti. 42. Schmid. 44. Arnold. 57. Condé. 62. Lekaj. 73. Seiler (alle Foul). Bemerkungen: FCZ ohne Krasniqi (verletzt), Dzemaili, Guzzo, Santini und Selnaes (verletzt). Winterthur ohne Fayulu, Kryeziu, Pukaj (verletzt).

