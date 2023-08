FCW im Cup – Der FC Winterthur reist ins Säuliamt Der FC Winterthur trifft am Samstag auf den FC Wettswil-Bonstetten. Das Team aus der 1. Liga Classic spielt normalerweise gegen die U-21 des FCW – ist sich Duelle mit Super-Ligisten aber gewohnt. Gregory von Ballmoos

Nicolas Stettler im Dress des FC Winterthur beim Spiel gegen Neuchâtel Xamax im Sommer 2017 auf der Schützenwiese. Bild: Heinz Diener

Es war ein fulminanter Auftritt gegen die Grasshoppers. Der FC Winterthur gewann 3:1, und je nach Branchenportal schafften bis zu drei Spieler den Sprung in das Team der Runde. Am Samstag ist die Bühne erheblich kleiner. Der FC Winterthur reist in der ersten Cuprunde nach Wettswil-Bonstetten. Ein Sieg ist Pflicht.

Dafür wird Trainer Patrick Rahmen auch auf Experimente verzichten. «Wir haben uns genau gleich vorbereitet wie bei einem Meisterschaftsspiel», sagt Rahmen. Das Team wird ähnlich zusammengestellt wie zuletzt, dennoch wird es zu Änderungen in der Startaufstellung kommen. Man könne nicht immer sagen, man vertraue allen, aber dann keine Wechsel machen. «Es wird Wechsel geben, aber alles Spieler, die sich in den letzten Wochen und Spielen aufgedrängt haben», so Rahmen. Sicher nicht zum Einsatz kommen werden Roy Gelmi und Francisco Rodriguez, sie sind nach wie vor noch nicht fit; Granit Lekaj ist gesperrt, und Neftali Manzambi dürfte erneut überzählig sein.

Gegner der U-21

Der FC Wettswil-Bonstetten spielt seit Jahren in der 1. Liga Classic, dort, wo auch die U-21 des FCW mittut. Das Team aus dem Säuliamt gehört zur erweiterten Spitzengruppe. Die letzte Saison beendete der FCWB auf dem vierten Platz. In der Qualifikation für den Schweizer Cup schlugen sie den FC Paradiso – das beste Team der letztjährigen 1.-Liga-Classic-Saison.

Damit qualifizierten sich die Ämtler zum siebten Mal für die erste Cup-Hauptrunde, und zum fünften Mal in ihrer Cupkampagne treffen die Wettswil-Bonstetter auf einen Super-Ligisten. Basel, Bern, Thun und im letzten Sommer GC waren schon zu Gast auf dem Sportplatz Moos. «Dieses Losglück ist nicht selbstverständlich», sagt Oliver Hedinger, Kommunikationschef des FCWB. Ein solches Spiel sei aber auch anspruchsvoll zu organisieren, gerade während der Sommerferien, so Hedinger. Er rechnet mit rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Gegen GC und Basel waren es jeweils über 4000 Personen.

Den besten Auftritt im Cup hatten die Ämtler vor fast zehn Jahren gegen Thun. Der FC Wettswil-Bonstetten stiess bis in die Achtelfinals vor, wo er gegen den damaligen Super-Ligisten 1:2 verlor. Damals beim FC Thun: Roman Buess. Zu einem zweiten Duell mit den Wettswil-Bonstettern wird es für den Winterthurer Stürmer aber nicht kommen. Er laboriert weiterhin an seiner Adduktorenverletzung. «Er wird nächste Woche voll ins Training integriert», sagt Rahmen.

Wiedersehen mit alten Kollegen

Für Nicolas Stettler hingegen kommt es am Samstag zu einem Wiedersehen. Er trifft auf seinen Ex-Club. «Viel mehr kann man sich nicht wünschen», sagt der Verteidiger zum Losglück. Zwischen 2017 und 2019 absolvierte Stettler 31 Spiele für den FC Winterthur. «Wenn man gegen einen alten Verein spielt, ist man zusätzlich motiviert, und man denkt an die guten alten Zeiten zurück», sagt der ehemalige FCZ-Junior. Von damals sind jedoch nicht mehr viele Spieler übrig. Einzig Remo Arnold, Tobias Schättin und Granit Lekaj waren vor fünf Jahren schon beim FCW. Mit Schättin und Arnold habe er zwischendurch noch Kontakt.

Trotz des schwierigen ersten Jahres – der FCW war phasenweise Tabellenletzter und wechselte während der Saison den Trainer – hat Stettler nur «durchwegs positive» Erinnerungen. «Winterthur war wirklich cool, vor allem von den Leuten her», sagt er rückblickend. Menschlich habe man immer eine «super Mannschaft» gehabt. Die zweite Saison wurde dann auch sportlich ein Erfolg.

Mittlerweile ist Fussball für den 27-Jährigen nur noch ein Hobby. Er schliesst die letzten Prüfungen für sein Maschineningenieursstudium ab und arbeitet Teilzeit. Am Samstag ist Stettler aber für 90 Minuten zurück auf der grossen Fussballbühne. «Wir haben uns vorgenommen, ihnen das Leben möglichst schwer zu machen und das Spiel zu geniessen. Beweisen müssen wir nichts», sagt der Verteidiger.

Beweisen muss sich der FC Winterthur. Nach dem Sieg gegen GC muss er nun zum ersten Mal in dieser Saison gewinnen. Wie ernst die Winterthurer die Aufgabe nehmen, zeigte sich auch unter der Woche. Der FCW trainierte am Donnerstag auf dem Kunstrasen auf dem Flüeli in Veltheim. Das Abschlusstraining fand auf der Plastikunterlage auf der Schützi statt.

