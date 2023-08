FCW im Cup eine Runde weiter – Die 1000. Ecke brachte die Erlösung Der FC Winterthur schlägt in der ersten Runde des Schweizer Cups den FC Wettswil-Bonstetten mit 2:0. Die Tore fielen erst ganz am Schluss. Gregory von Ballmoos

Die Erlösung: Aldin Turkes (Bildmitte) jubelt über sein 1:0 in der 87. Minute. Basil Stillhart (rechts) schreit die Erleichterung raus. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Es war wie ein Powerplay im Hockey, wie Handball oder eben wie ein Superligist gegen einen Unterklassigen im Fussball – ein Spiel auf ein Tor. Der FC Winterthur war nahezu immer am Ball. Doch die Wettswil-Bonstetter verteidigten mit Mann und Maus ihr Tor – und der FCW fand keine Lücke. «Wir waren in den letzten 30 Meter zu wenig zielstrebig», sagte Trainer Patrick Rahmen nach dem Spiel. Es fehlte dem FCW an Präsenz im gegnerischen Strafraum und an Ideen. Zudem standen die Wettswil-Bonstetter phasenweise mit sechs oder sieben Spielern vor dem eigenen Tor, was die Aufgabe für den FCW nicht erleichterte. Der FC Wettswil-Bonstetten selbst riskierte nicht viel, er verteidigte nur und versuchte, halbherzig zu kontern.