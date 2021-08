6:0 des FC Winterthur im Cup in Delémont – FCW im Cup – vom Jura nach Carouge Nach dem 6:0 beim Erstligisten SR Delémont muss der FC Winterthur im Cup noch weiter in den Westen reisen: In den Sechzehntelfinals trifft er Mitte September auf Etoile Carouge aus der Promotion League. Hansjörg Schifferli

Der eingewechselte Samuel Ballet (rechts) traf in der Schlussphase noch zweimal für den FCW. Foto: Madeleine Schoder

Nein, ein «Wunschergebnis ist das nicht». So kommentierte Ralf Loose der Trainer des FCW, sein nächstes Cup-Los. In der Fontenette zu Carouge, wo Etoile daheim ist, hat Loose zwar einst mal mit dem Nachwuchs Liechtensteins gespielt, sonst aber hat er keine Beziehung zum Verein. Das haben wohl die wenigsten Winterthurer: Im Cup trat der FCW noch nie gegen Etoile an, in der Meisterschaft nie mehr seit der Abstiegssaison Etoiles aus der Challenge League 2011/12. Damals siegte der FCW in Carouge 2:0 – und verloren hat er gegen Etoile in seiner ganzen Geschichte noch kein Meisterschaftsspiel.

