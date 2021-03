Cup-Auslosung – FCW im Cup wieder mal nach Aarau Wann genau der FC Winterthur im Viertelfinal auf den Ligakonkurrenten

FC Aarau trifft ist allerdings noch offen. Hansjörg Schifferli

Am 26. Februar trennten sich Aarau und der FCW in der Meisterschaft 0:0. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Vier Achtelfinals im Schweizer Cup sind noch nicht mal terminiert, den vierten spielen Chiasso und Luzern am kommenden Mittwoch. Nur der FC Aarau, der FC Winterthur und die Grasshoppers aus der Challenge League haben sich, in dieser Reihenfolge, mit Heimsiegen gegen vermeintlich Grosse aus der Super League schon für die Viertelfinals qualifiziert. Nun sind immerhin schon die Viertelfinals ausgelost worden, mit genau einer Paarung, die bereits fix ist: Aarau und der FCW begegnen sich im Brügglifeld; irgendwann in diesem Frühjahr; Daten sind noch nicht bestimmt; womöglich begegnen sie sich noch ehe die Achtelfinals vorbei sind. Die Grasshoppers wissen immerhin schon, welchen Zuschnitts ihr nächster Gegner sein wird: Es kommt der Sieger aus dem Top-Duell St. Gallen – Young Boys in den Letzigrund.

Aarau und der FCW spielen bisher eine Saison weitgehend im Gleichschritt: Nach einer guten Zeit bis Weihnachten gehörten sie aussichtsreich zum Spitzensextett; dann wurden die ersten Resultate 2021 schwächer bis schwach – mit Ausnahme der Cup-Coups Aaraus gegen Sion und des FCW in Basel. Am vergangenen Freitag drifteten sie wieder mal auseinander, als Aarau beim Tabellenletzten Chiasso verlor, der FCW auswärts Leader GC schlug. So ist Aarau jetzt die Nummer 5 der oberen, der FCW die Nummer 1 der unteren Tabellenhälfte. Die beiden Klubs bilden also gleichsam das Mittelfeld; mit der vagen Aussicht, mit einer mindestens mittleren Serie nochmals oben Anschluss zu finden und mit der Chance, im Cup etwas zu reissen. Logischerweise ist ihre Bilanz aus den ersten drei Direktbegegnungen der Saison ausgeglichen: Auf der Schützenwiese gabs früh in der Saison ein 5:2 für den FCW, auf dem Brügglifeld zuerst ein 3:1 für die Aargauer und dann vor kurzem ein 0:0.

Also ist nichts als logisch, dass Oliver Kaiser, der Leiter Sport des FCW, von einem «Duell auf Augenhöhe» spricht, «von 50 zu 50 Prozent Chancen» und davon, «dass die Tagesform entscheiden wird.» Vor allem aber setzt er darauf, dass der Sieger auch von seinem Erfolg profitieren kann und nicht dereinst das Opfer eines vorzeitigen Abbruchs des Wettbewerbs betroffen wird.

Nie mehr seit 1972!

Aarau – FCW ist in den vergangenen Jahrzehnten eine Cup-Rarität. Die letzten beiden Treffen fanden auf der Schützenwiese statt und waren ein Achtel- und ein Sechzehntelfinal zwischen dem zweitklassigen FCW und dem erstklassigen FC Aarau. Die Aargauer setzten sich dann auch durch, im November 2006 durch ein Siegestor in der 88. Minute 2:1, im November 1999 3:1. Die bis heute drittletzte Begegnung war die letzte im Brügglifeld. Der FCW, damals der weiteren Spitze der Nationalliga A zugehörig, siegte 1972 beim B-Klub Aarau in der Verlängerung 3:2. Später scheiterte er im Halbfinal gegen den nachmaligen Cupsieger FC Zürich nach einem 1:1 im Hinspiel auf der Schützenwiese mit einem 1:2 nach Verlängerung durch ein Tor des Alt-Winterthurers Ernst Rutschmann im Rückspiel.