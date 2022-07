Winterthur siegt gegen Schaffhausen – FCW ist im Kopf und auf den Beinen schneller als Schaffhausen Der FC Winterthur bezwingt den FC Schaffhausen mit 3:0. Dabei machte der FCW wieder einen Schritt nach vorne. Gregory von Ballmoos

Beim zweiten Versuch klappte es: Samuel Ballet erzielte das 1:0 für den FCW. Foto: Roger Hofstetter

Am Schluss stand ein 3:0. Es hätte aber gerade so gut ein 4:0, 5:1 oder 5:3 sein können. Der FC Winterthur war vor allem in der ersten Halbzeit das deutlich bessere Team. Und das Resultat ist in der Vorbereitung nicht so wichtig. Trainer Bruno Berner spricht nach dem Match denn auch nicht vom Sieg, sondern vom «nächsten Schritt im Prozess», den man gemacht habe. Das Resultat gebe Selbstvertrauen, sagte der Trainer. Und dieses Selbstvertrauen zeigte sich schon im Verlauf des Spiels.