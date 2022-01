Kein Trainingslager – FCW in St. Gallen statt in Spanien Wie die meisten andern Schweizer Vereine hat nun auch der FC Winterthur wegen der Corona-Entwicklung sein Trainingslager im Süden Europas gestrichen. Hansjörg Schifferli

Die Trainer Alex Frei und Dario Zuffi bereiten den FCW in der Schweiz auf die Rückrunde vor. Foto: Madeleine Schoder

Der FCW bleibt für die ganze Vorbereitung der Rückrunde daheim. Statt am kommenden Mittwoch für eine Woche nach Estepona in Andalusien zu fliegen und dann als Erstes gegen die Grasshoppers zu spielen, fährt er am kommenden Donnerstag nach St. Gallen und tritt im Espenmoos gegen den FCSG an.

Auch die St. Galler haben, wie die Grasshoppers, ihr Trainingscamp im Süden gestrichen. Gegen GC spielt der FCW dann eine Woche später. Der FC Luzern ist der dritte Klub aus der Super League, gegen den der neue Winterthurer Trainer Alex Frei testen kann.

Tizian Tushi ist da