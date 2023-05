Vor dem Spiel gegen Bern – FCW kann mit einem Wunder in Bern das Wunder von Winterthur schaffen Nach der Niederlage gegen den FCZ muss der FC Winterthur gegen YB gleich viele Punkte holen wie Sion gegen St. Gallen. Doch den Winterthurern fehlen diverse Leistungsträger. Gregory von Ballmoos

Michael Gonçalves wird gegen YB Adrian Gantenbein ersetzen. Dieser fällt zum wiederholten Male aus. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Am Tag nach der Derbyniederlage waren sie auf der Schützenwiese noch etwas mit Wundenlecken beschäftigt. «Es war alles angerichtet gewesen», sagt Trainer Bruno Berner. Es habe geknistert auf der Schützenwiese, man habe sich riesig gefreut auf das Spiel. Nach 13 Minuten war dann das gute Gefühl weg. Der FCW lag bereits 0:2 zurück und zog seine fünfte Heimniederlage in Serie ein. Er verpasste damit die Chance auf den vorzeitigen Ligaerhalt und somit auf «das Wunder», wie Berner das Umgehen der Barrage auch schon nannte.

Am Freitagmorgen drehten die Spieler, die gegen Zürich auf dem Platz standen, eine lockere Joggingrunde. Die anderen absolvierten eine kurze Trainingseinheit und übten sich explizit im Toreschiessen. Das ist bitter nötig. Denn dort liegt das grosse Problem des FC Winterthur: Er schiesst nach wie vor zu wenig Tore. Das ist längst altbekannt.

Doch gegen Zürich war es brutal offensichtlich. Der FCW versuchte sich 18-mal. 9 Schüsse blockten die Zürcher Verteidiger ab, 9 landeten im Fangnetz, keiner kam aufs Tor. In den Wochen zuvor schossen die Winterthurer 7-mal. Und trafen das Tor ebenfalls nie. Einer, der helfen könnte, ist Joaquìn Ardaiz. Er hat Qualitäten, die dem Team von Berner guttun würden. Doch er meldete sich beim Spiel gegen Zürich kurz vor der Einwechslung als verletzt und war auch am Freitag nicht beim Training. Die Info über den Ausfall gegen Zürich kam relativ spät. Trainer Berner stellte sein Team in der Halbzeit um und plante mit Ardaiz. Spontan kam dann Sayfallah Ltaief zum Einsatz.

Doch was hat Ardaiz? Ist es die alte Verletzung, die erneut aufbrach? Der Uruguayer musste sich vor zwei Wochen gegen Lugano verletzt auswechseln lassen. Er erlitt damals einen Schlag am Oberschenkel. Gegen Servette fehlte er darum angeschlagen und war zusätzlich krank. «Die Situation war für den Spieler und auch die Mannschaft natürlich unbefriedigend», gibt Berner ganz offen zu. Letzte Woche war der Stürmer aber wieder mehr oder weniger ins Mannschaftstraining integriert, das Abschlusstraining am Mittwoch absolvierte er problemlos. Nun heisst es: «Wir müssen überprüfen, was er für eine Verletzung hat.» Nach dem Zürich-Spiel meinte der Trainer noch, dass er nicht davon ausgehe, dass Ardaiz am Montag gegen YB spielen wird.

Hoffen auf St. Gallen

Stattdessen dürfte erneut Roman Buess in der Startelf stehen. Er hat seinen Vertrag bei den Winterthurern verlängert. Zur Erinnerung: Ardaiz ist nur ausgeliehen und dürfte nächste Saison eher nicht mehr für den FCW spielen. Auch darum sagt Berner: «Buess würde durch die Hölle gehen. Er ist topmotiviert.» Der FCW braucht Tore, wenn er gegen YB in die Nähe eines Punktgewinns kommen will. Denn es gelang den Winterthurern in den letzten 10 Partien lediglich einmal, zu 0 zu spielen. Das war gegen Sion. Das geht aber auch anderen Super-League-Teams so. «Hinten findest du immer etwas», meinte Berner auch schon. Der Unterschied zwischen dem FCW und den anderen ist, dass die anderen eben auch einfach Tore erzielen, diese fehlen dem FCW. Die Zahlen dazu: Der FCW bekam 64 Gegentore, Sion 69 und GC 61. Aber der FCW schoss nur 31 Goals. Selbst der Tabellenletzte Sion erzielte 10 Tore mehr.

Roman Buess sagte nach der Derbyniederlage: «Jetzt müssen wir gegen YB das Maximum rausholen, denn wir wollen um jeden Preis vor Sion bleiben.» Dafür braucht es gleich viele Punkte, wie Sion in St. Gallen gewinnt. «Wir hoffen auf etwas Nachbarschaftsliebe von St. Gallen», sagt Berner. Auch wenn man zu den St. Gallern in dieser Saison nicht nur lieb gewesen sei. Zur Erinnerung: Der FCW holte sich gegen die Ostschweizer neun von zwölf möglichen Punkten.

Berner sagt das, weil der FCW kaum Punkte einplanen kann gegen YB. Die Berner haben in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren, nur viermal mussten sie sich mit einem Unentschieden begnügen, zudem bekommen die Berner nach dem Spiel gegen den FCW den Meisterpokal. Kaum vorstellbar, dass sie das nach einer Niederlage tun wollen. Und: Für YB ist das Spiel gegen den FCW die Hauptprobe für den Cupfinal. Trotzdem sagt FCW-Trainer Berner: «Wir wollen das Unmögliche möglich machen.»

Was macht Gantenbein?

Doch auf der Schützenwiese sind sie für «beide Szenarien gewappnet», wie Berner sagt. Das zweite Szenario wäre die Barrage. Der Gegner dabei steht am Samstagabend fest, dann wird in der Challenge League die letzte Runde gespielt. Die besten Chancen auf den Barrageplatz hat Lausanne-Ouchy.

Dabei muss Berner auf Remo Arnold und Eris Abedini verzichten. Sie sind beide gesperrt. Ausgerechnet jene zwei Spieler im defensiven Mittelfeld, die zuletzt regelmässig das Vertrauen von Trainer Berner bekamen. Es wird hier also zu Änderungen kommen im Vergleich zum Zürich-Spiel. Hekuran Kryeziu dürfte in die Startelf rücken.

Wie Ardaiz zumindest fraglich ist Adrian Gantenbein. Er hat zum wiederholten Mal in dieser Saison muskuläre Probleme. Aktuell zwickt es ihn am hinteren Oberschenkel. Der mögliche Ausfall könnte nicht die einzige Parallele zwischen dem Verteidiger und dem Stürmer sein. Auch Gantenbein könnte nächste Saison nicht mehr für den FCW auflaufen. Er hat seinen Vertrag dem Vernehmen nach noch nicht verlängert.

