1:3-Niederlage in Neuenburg – FCW kassiert drei Gegentore in acht Minuten Drei Tage nach dem glorreichen 6:2 im Cup beim FC Basel verlor der FC Winterthur in der Liga beim Zweitletzten der Challenge League, Neuchâtel Xamax, 1:3 (0:0). red

Louis Mafouta erzielte gegen den FC Winterthur zwei der drei Tore für Xamax. Laurent Gillieron (Keystone)

Nach einer problemlos kontrollierten ersten Halbzeit und dem Führungstor des Linksverteidigers Andreas Wittwer in der 49. Minute liessen sich die Winterthurer binnen acht Minuten mit drei sehr ähnlichen Aktionen der Neuenburger übertölpeln.

Massgeblich dafür war, dass in der Pause der beste (und an normalen Tagen vor allem schnellste) Innenverteidiger des FCW, Lindrit Kamberi, angeschlagen in der Kabine bleiben musste. Für ihn erschien der Berliner Florian Baak – und der sah bei allen drei Gegentoren verhängnisvoll schlecht aus; weil er schlecht stand und einfach zu langsam war. Das war der matchentscheidende Fakt – und nicht irgendwelche Begründungen, die Mannschaft habe den Triumph von Basel schlecht verdaut.

Auf diesen Rückstand konnte der FCW nicht mehr nennenswert reagieren. Als Ergebnis des Tages war danach festzustellen: Der FCW hat erstmals seit dem Herbst 2017, also erstmals in der Amtszeit des Trainers Ralf Loose, vier Meisterschaftsspiele in Folge verloren; er hat es ein weiteres Mal nicht geschafft, erstmals seit 1968 ein Auswärtsspiel gegen Xamax zu gewinnen; und er ist, statt den Barrage-Platz einigermassen im Blickfeld zu behalten, gar aus der oberen Tabellenhälfte gerutscht. Und die gilt ja als minimales Saisonziel. Es war also eine sehr ärgerliche Niederlage gegen einen Gegner, der nicht umsonst weit unten steht.