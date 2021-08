Challenge League – Der FCW war Leader für eine Nacht Nach dem 3:2 in Kriens war der FCW Leader der Challenge League. Er blieb es vorderhand aber nur für eine Nacht, denn tags darauf löste ihn Neuchâtel Xamax wieder ab. In zwei Wochen kommt Xamax zum direkten Duell um Platz 1 auf die Schützenwiese. Hansjörg Schifferli

Voller Einsatz und keine Geschenke: Der Winterthurer Roy Gelmi (rechts) kämpft mit dem Krienser Liridon Mulaj um den Ball. Foto: Pius Amrein

Alles konnte die FCW-Gemeinde an diesem Wochenende dann doch nicht haben – einen Sieg im Krienser Kleinfeld und die Position des Leaders zumindest mal für die zwei Wochen der Länderspielpause. Dennoch war es ein gutes Wochenende: mit einer Heimniederlage von Xamax gegen den FC Wil konnten die Winterthurer ja nicht rechnen. Aber erledigt haben sie die Aufgabe, die ihnen oblag. Und weil sie jetzt auch nach sechs Pflichtspielen in dieser Saison noch ungeschlagen ist, darf man der Mannschaft des Trainers Ralf Loose zugestehen, mit diesem «Dreier» bei einem oft unangenehmen Gegner wie dem SC Kriens so etwas wie erste Anzeichen von Konstanz gezeigt zu haben.