FCW fällt auf den 4. Platz zurück – FC Winterthur mit unbefriedigender Leistung Ein Zufallstor des Uruguayers Rodrigo Pollero in der 53. Minute entschied das Derby Schaffhausen – FCW. Die Schaffhauser spielten auch nicht gut, aber verdienten sich dieses 1:0. Hansjörg Schifferli

Keine Geschenke: Gezim Pepsi (links) und Schaffhausens Imran Bunjaku kämpfen um den Ball. Foto: Freshfocus

Das Tor des Tages passte zum Spiel, vor allem aber zur Leistung des FCW: Der Schaffhauser Francisco Rodriguez lupfte von der Strafraumgrenze eine – ziemlich zarte – Flanke vors Winterthurer Tor; aus sieben, acht Metern erreichte der Schaffhauser Topskorer Rodrigo Pollero den Ball vor Gegenspieler Lindrit Kamberi, der in dieser Szene eindeutig zu langsam reagierte und deshalb zu spät kam; der Ball flog dann zwar präzis, aber alles andere als scharf in die tiefe linke Ecke; dort erreichte ihn Torhüter Dario Marzino deshalb auch. Aber er liess ihn wieder entwischen, zwar nur vorübergehend. Aber nicht beantwortet war die Frage, ob noch auf oder erst hinter der Torlinie. Von weit draussen, von der Eckfahne, kam dann die Entscheidung: Denn es signalisierte Schiedsrichterassistent Claudio Dos Santos, der Ball sei kurz hinter der Linie gewesen. Also offizialisierte Schiedsrichter Luca Cibelli die Aktion als 1:0 – zum Ärger der Winterthurer, die der Überzeugung waren, der Ball sei eben nicht drin gewesen.