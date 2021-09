Fussball 1. Liga – FCW-Nachwuchs bezieht die nächste Niederlage Nach dem 0:3 beim FC Paradiso liegt das U21-Team des FC Winterthur zusammen mit drei weiteren punktgleichen Teams im untersten Teil der Tabelle. red

Das Team von Trainer Murat Ural leistete sich im Tessin zu viele Fehler. Enzo Lopardo

Das 0:3 (0:1) gegen den FC Paradiso am Luganersee war die nun schon fünfte Niederlage der FCW U21 in Folge. Sie blieb damit Mitglied des Quartetts der Tabellenletzten, die allesamt einmal gewonnen und fünfmal verloren haben. Ein Team aus diesem Kreis, die U21 des FC St. Gallen, wird am Samstag im Espenmoos der nächste Gegner des Winterthurer «Zwei» sein.

Das 3:0 spricht am Ende eine deutliche Sprache, etwa dafür, dass die Winterthurer auch wegen Eigenfehlern vor allem beim zweiten und dritten Tor so deutlich verloren. Dazu ist anzumerken, dass Torhüter Gianluca Tolino erneut keinen glücklichen Tag hatte. Beispielsweise mit der Art, mit der er das 0:2 verschuldete. Die Winterthurer hatten gut begonnen, nach einer etwas schwächeren Phase kurz vor der Pause aber das 0:1 kassiert. Und entschieden war der Match nach der Doublette der Tessiner nach einer Stunde.