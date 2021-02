Rasenprobleme auf der Schützenwiese – FCW prüft die Flucht ins Exil Der FC Winterthur will wegen der schlechten Rasenqualität nicht mehr auf der Schützenwiese spielen, auch wenn er dürfte. Die Stadt hofft nun auf den Frühling, der FCW sucht Alternativen. Gregory von Ballmoos

Der Rasen auf der Schützenwiese ist ein Ärgernis. Foto: Madeleine Schoder

«Schützenwiese nur noch ein Schützenacker», titelte die «Aargauer Zeitung» am Freitag und weiter: «FCA-Gegner Winterthur flüchtet aus der Heimat». Es mag zugespitzt sein, hat aber einen wahren Kern. «Ich will einfach nicht mehr, dass wir auf diesem Platz spielen müssen», sagt der Sportliche Leiter des FC Winterthur nach dem Heimspiel gegen den FC Kriens. So kam es, dass der FCW am Freitag auf das Aarauer Brügglifeld flüchtete.

Doch ist die Wiese wirklich ein Acker? Bei der Stadt heisst es, einmal mehr: «Der Platz wäre heute bespielbar.» Das schreibt Stadtrat Jürg Altwegg am Freitag. Das schrieb auch der Leiter des Sportamtes, Dave Mischler, Anfang Dezember. Dennoch wurde beide Male nicht gespielt. Im Dezember hat es die Stadt verboten. Im Februar verzichtet der FC Winterthur von sich aus auf die Spielmöglichkeit in Winterthur.