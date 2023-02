Gefrorene Schützenwiese – FCW-Spiel gegen Servette wird erneut verschoben Der Rasen der Schützenwiese ist zu stark gefroren, das Nachholspiel gegen Servette soll am 15. Februar stattfinden. Jonas Gabrieli

Wie schon Ende Januar muss das Heimspiel gegen Servette Genf verschoben werden. Foto: Enzo Lopardo

Déjà-vu auf der Schützenwiese: Das bereits am 21. Januar abgesagte Heimspiel gegen Servette Genf wird ein weiteres Mal verschoben. Das teilten der FC Winterthur und die Liga am Dienstagmittag mit. Ursprünglich hätte das Spiel diesen Mittwochabend stattfinden sollen. Nun soll eine Woche später, am 15. Februar, gekickt werden. Damit verbunden ist auch eine frühere Anspielzeit, nämlich um 18.45 statt 20.30 Uhr.