Gefrorene Schützenwiese – FCW-Spiel ist abgesagt Das Spiel zwischen dem FC Winterthur und Servette Genf vom Sonntag wurde am Samstagnachmittag abgesagt. Der Rasen ist gefroren.

Kein Auftakt nach der Winterpause für Roman Buess und den FCW. Foto: Enzo Lopardo

Der FC Winterthur wird verspätet aus der Winterpause starten. Das Spiel vom frühen Sonntagabend ist bereits abgesagt. Die Information sickerte bereits kurz vor 16:30 Uhr durch. Die Liga bestätigte sie wenig später. Eine derart frühe Absage überrascht, die Liga begründet den Entscheid mit der gefrorenen Schützenwiese.

«Der Rasen auf der Schützenwiese wurde am Samstagnachmittag inspiziert und war an verschiedenen Stellen zu stark gefroren», heisst es vonseiten des Verbands. Noch am Freitagmorgen haben die Winterthurer auf dem Nebenplatz trainiert. Dieser sei zwar hart, sagten die Spieler, aber das Team trainierte fast 90 Minuten.

Für den FC Winterthur verlängert sich die Winterpause also nochmals um eine Woche, bis er in Bern auf den Leader YB trifft. Dieses Spiel findet sicher statt, im Wankdorf gibt es eine Rasenheizung. Die Fans dürften enttäuscht sein, das Team ebenfalls, aber am bittersten ist es wohl für den FCW-Masseur Roque Pretel. Er hätte am Sonntag sein letztes Spiel auf der Schützenwiese gehabt, dabei hätte er auch verabschiedet werden sollen. Das fällt nun ebenfalls aus.

Wann das Spiel gegen Servette Genf nachgeholt wird, ist noch nicht klar. Man müsse den Zeitpunkt noch bestimmen.

