Nach der Quarantäne – FCW-Spiele im Liga-Livestream Wie nach dem Re-start im Sommer werden die Matches der Challenge League über den Livestream der Football League übertragen. Hansjörg Schifferli

Packende Bilder vom Match des FCW in Wil und auch von allen anderen werden den Fans im Livestream geboten. Foto: Christian Merz

Der FCW spielte weder gestern in Neuenburg gegen Xamax noch wird er am kommenden Dienstag Stade Lausanne-Ouchy auf der Schützenwiese empfangen. Aber am kommenden Samstag gibt er in Wil sein Comeback, am 7. November und nach (nur) vier Trainingstagen seit dem Quarantäne-Ende der letzten seiner Spieler.

Die erfreuliche Nachricht dazu ist: Obwohl nur noch 50 Zuschauer zugelassen sind, wird auch der gemeine FCW-Interessent fortan alle Spiele seiner Mannschaft live zu sehen bekommen. Ab kommendem Dienstag, wenn der FCW allerdings noch pausiert, werden alle Matches der Challenge League über Livestream der Football League (sfl.ch) zu sehen sein. So war es schon im vergangenen Sommer nach dem Re-Start. Ausgenommen sind die regulären Fernsehspiele auf dem frei zu empfangenden Sender «Blue Zoom», von denen es ja in jeder Runde eines gibt.