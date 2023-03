Strafbefehl aus Winterthur – FCW-Spieler Ramizi wegen Pyro verurteilt Die Staatsanwaltschaft hat Fussballer Samir Ramizi zu einer Geldstrafe und einer Busse verurteilt. Der Fussballer hatte bei der Aufstiegsfeier verbotenerweise eine Pyrofackel gezündet. Patrick Gut

TeleZüri hat Mittelfeldspieler Samir Ramizi aufgezeichnet, wie er mit einer Pyrofackel in der Hand den Aufstieg des FCW in die Super League feierte. Screenshot: TeleZüri

Es war ein Meilenstein in der Clubgeschichte des FCW: In der Nacht auf Sonntag, den 22. Mai 2022, feierten die Spieler umgeben von Fanmassen den Aufstieg in die Super League. Es wurde gejubelt, gesungen und getanzt. Mittendrin – eine brennende Pyrofackel schwenkend – FCW-Mittelfeldspieler Samir Ramizi.