Spielplan ist da – FCW startet gegen Basel Am Freitagmittag publizierte die Liga den Spielplan für die Super League. Der FC Winterthur beginnt mit einem Heimspiel gegen Basel. Gregory von Ballmoos

Am 16. Juli wird die Bierkurve zum ersten Mal ausverkauft sein: Der FC Basel kommt zum Saisonauftakt nach Winterthur. Roger Hofstetter

Sehnlichst wurde er in Winterthur erwartet, der Spielplan der ersten Super League Saison seit 37 Jahren. Nun ist er da und beschert dem FCW zum Saisonauftakt zwar kein Derby aber immerhin ein grosser Name: Der FC Basel gastiert am 16. Juli um 2030 Uhr auf der Schützenwiese. Zur Erinnerung: Das letzte Spiel, im Januar 2021, gegen den FC Basel gewannen die Winterthurer im Cup Achtelfinale gleich mit 6:2.

Und damit kommt es gleich in der ersten Runde zum Spiel gegen den Winterthurer Aufstiegstrainer. Alex Frei steht ja mittlerweile – zusammen mit Davide Callà – beim FC Basel unter Vertag. Ebenso wie Sayfallah Ltaief.

Zum ersten Kantonsderby kommt es in der fünften Runde. Dann empfängt der FCW den Meister aus Zürich. Anfangs September folgt dann das Duell mit dem Grasshopperclub.

Der Spielplan Infos einblenden 16.Juli, 20:30: FC Winterthur – FC Basel. 23. Juli, 20:30: FC St. Gallen 1879 – FC Winterthur. 31. Juli, 16:30: FC Winterthur – FC Lugano. 6. August, 18:00: Servette FC – FC Winterthur, 13. August, 20:30: FC Winterthur – FC Zürich, 28. August, 16:30: FC Winterthur – BSC Young Boys. 4. September, 16:30: Grasshopper Club Zürich – FC Winterthur, 11. September. 14:15: FC Winterthur – FC Luzern. 2. Oktober,14:15: FC Sion – FC Winterthur.

