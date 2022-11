FCW vor dem Cupspiel – FCW startet in die Tessiner-Woche Der FC Winterthur trifft innerhalb von einer Woche gleich zweimal auf den FC Lugano. Zuerst im Cup, dann in der Meisterschaft. Gregory von Ballmoos

Der Tessiner Eris Abedini im Duell mit den Luganesi Maren Haile-Selassie und Mattia Bottani auf der Schützenweise. Foto: Claudio Thomas (Freshfocus)

Die letzte Woche des FC Winterthur vor der WM-Pause ist wieder eine englische. Heisst: Es wird am Mittwoch und am Sonntag gespielt. Beide Male heisst der Gegner FC Lugano und beide Male wird im Tessiner Cornaredo gespielt. Die erste Frage, die sie sich in Winterthur darum stellten: Bleiben wir gleich im Süden? Tun sie nicht. Die Zeit zwischen Mittwoch und Sonntag sei zu lange und ein Trainingslager in der letzten Woche vor der sehr langen Winterpause einzuberufen, etwas gar verbissen.