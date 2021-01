3:0-Sieg in Chiasso – FCW stösst auf Rang 2 vor Die Winterthurer feiern im Tessin dank zwei Toren von Roman Buess und einem von Neuerwerbung Samuel Ballet einen ungefährdeten Sieg. red

Roman Buess erzielte in der erste Halbzeit zwei Tore für den FCW. Foto: Heinz Diener

Mit einem sicheren 3:0 (2:0), dem siebten Sieg in Folge gegen den FC Chiasso, sprang der FCW auf Platz 2 der Challenge League. Der Start war gut, die Fortsetzung weitgehend diszipliniert und konzentriert gegen einen offensiv eingestellten Tabellenletzten. Das Ergebnis: zwei Tore von Roman Buess in der 4. Minute und kurz vor der Pause, das erste Tor von Neuerwerbung Samuel Ballet in der Endphase und ein schliesslich ungefährdeter Dreier. Als nächstes gilt es, den eben erworbenen Barrage-Platz am kommenden Freitag in Schaffhausen zu verteidigen. Die Schaffhauser waren einer der drei (von sechs) Anwärtern auf einen Spitzenrang, die in dieser ersten Rune des Jahres verloren.