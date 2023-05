Nach sieben Jahren im Amt – FCW-Trainerin Adrienne Krysl tritt zurück Die Seuzacherin wird nur noch bis zum Ende der Saison Trainerin der FCW-Frauen sein. Sie bleibt aber Sportchefin. Urs Kindhauser

Stets mit Herzblut dabei: die scheidende FCW-Trainerin Adrienne Krysl am letzten Samstag in Wädenswil. Foto: Urs Kindhauser

«Ein Führungsprinzip von mir ist auch das Loslassen – und ich denke, nach sieben Jahren im Amt und nach dem erreichten sofortigen Wiederaufstieg in die NLB ist der Zeitpunkt der richtige», begründet Adrienne Krysl ihren grossen Schritt: nämlich als Trainerin der FCW-Frauen per Ende Saison aufzuhören. Diesen Job hatte sie seit 2016 inne – also so lange, wie es die Equipe gibt. Krysl übernahm das frisch gebildete Team in der 3. Liga und führte es bis in die Nationalliga B.

Der grösste, weil auch einzige Rückschlag war der Abstieg aus der NLB vor einem Jahr. Doch die Winterthurerinnen und ihre Trainerin reagierten darauf eindrücklich: Mit dem sofortigen Wiederaufstieg, der am letzten Samstag mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Wädenswil definitiv gemacht wurde. Es war der 16. Sieg im 16. Spiel in der 1. Liga. Vorbei ist die Saison allerdings noch nicht. Vier Partien bleiben noch, dazu das Finalspiel um den 1.-Liga-Meistertitel gegen die Siegerinnen der Westgruppe, die von Etoile Carouge mit fünf Punkten Vorsprung angeführt wird. Am Sonntag (14.00) empfangen die FCW-Frauen auf dem Kunstrasen der Schützenwiese die Blue Stars.

An der Nachfolge wird gearbeitet

Beim FCW wird Krysls Abgang bedauert. Sie sei seit 2016 «Trainerin, Ausbildnerin und Botschafterin» der FCW-Frauen gewesen, heisst es in einer Medienmitteilung des Clubs. Ziel sei es damals gewesen, den brachliegenden Spitzenfussball für Frauen und Mädchen in der Region nachhaltig aufzubauen. Entscheidende Voraussetzung sei es gewesen, so schnell wie möglich mindestens in die NLB aufzusteigen. «Krysl hat diesen Auftrag mit Beharrlichkeit, Geschick und Herzblut umgesetzt.»

Doch ganz geht Krysl nicht, sondern nur als Trainerin. Sie bleibt dem FCW als Leiterin des Frauen- und Mädchenfussballs erhalten. Da wird es ihre erste Aufgabe sein, ihre eigene Nachfolge als Trainerin zu regeln. An einer entsprechenden Lösung werde intensiv gearbeitet, heisst es seitens des FCW.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

Fehler gefunden?Jetzt melden.