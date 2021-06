Fussball 1. Liga – FCW U21 beendet Tuggens Hoffnungen In den letzten zehn Minuten des vorletzten Saisonspiels machen die jungen Winterthurer aus einem 0:1-Rückstand einen 2:1-Sieg. Hansjörg Schifferli

Bemerkenswerte Jahresbilanz: Von 21 Spielen hat die Mannschaft von Trainer Murat Ural nur vier verloren. Foto: Enzo Lopardo

Der FC Tuggen ist einer der «Grossen» in der 1. Liga. Zur Saison gestartet sind die Märchler als Favorit in der Gruppe 3 mit dem Ziel, in die Promotion League zurückzukehren, die sie 2017 unter Trainer Bruno Berner verlassen mussten. Doch mit diesen Hoffnungen ist es vorbei, eine Runde vor Schluss der auf eine Hälfte verkürzten Saison: Nach der 1:2-Heimniederlage gegen die U21 des FCW muss der FC Tuggen dem FC Wettswil-Bonstetten den Gruppensieg und die Aufstiegschance überlassen.

Die sehr jungen Winterthurer des Trainers Murat Ural gerieten zwar nach 20 Minuten durch einen stark erzwungenen Treffer des ehemaligen FCW-Nachwuchsspielers Jakup Jakupov in Rückstand. Aber fortan, sagte hinterher Ural, seien sie «stets im Spiel» gewesen, immer «geduldig geblieben» und gegen Schluss «klar besser» geworden. Die späte Konsequenz: Zuerst der Linksverteidiger Arber Sacipi (20) und dann der eben erstmals eingewechselte Stürmer Yaro De Carvalho (19) schossen in der 84. und 88. Minute die Tore zur Wende; für beide waren es die ersten für die U21.