Fussball 1. Liga – FCW U21 braucht fünf Tore für Sieg Nach dem 5:4 der U21 des FCW gegen den FC Balzers ist zweierlei so gut wie definitiv klar: Der Winterthurer Nachwuchs bleibt oben, die Liechtensteiner steigen ab. hjs

Es ist davon auszugehen, dass Murat Ural eine vierte Saison Trainer der FCW U21 sein wird. Foto: Madeleine Schoder

Es war ein unterhaltsamer Match mit einem Gast, der zumal für einen Absteiger eine gute Leistung bot und einer Nachwuchsmannschaft, die offensiv stark war, die Defensive aber für einmal überhaupt nicht auf die Reihe brachte. So wurde aus einem frühen 0:1 bis zur Pause ein 3:1; nach vier Toren binnen acht Minuten nach einer Stunde stand es 5:3; und in der Endphase hätten die Balzner beinahe noch ausgeglichen, als sie nach ihrem vierten Tor mit einem Freistoss in der 93. Minute die Latte trafen. Seit dem November 2018 und einem 2:4 gegen Linth 04 hat die U21 des FCW nie mehr so viele Gegentore kassiert.